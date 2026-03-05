„Jednání o odměnách bylo jednomyslné,“ řekl iDNES.cz předseda správní rady Martin Kolovratník. Rada vzala v úvahu jednak doporučení právníků, jednak vlastní audit zakázek, který podle Kolovratníka nenašel žádné zásadní pochybení. Zároveň ale nařídila novému generálnímu řediteli v co nejbližší době Svobodovi ukončit pracovní poměr.
Správní rada dlouhodobě uváděla, že bez obvinění bývalého manažera nemá moc možností rozhodnout jinak. Z pozice šéfa Správy železnic Svobodu odvolal exministr dopravy Martin Kupka z důvodu ztráty důvěry. Dozorující orgán nad fungováním státního správce kolejí tak mohl pouze rozhodnout o tom, jak vysoké odstupné bývalému generálnímu řediteli udělí. Zákonná hranice je tři až šest měsíčních platů.
Nepracuje, ale dál bere statisíce. Správa železnic řeší, co s exředitelem Svobodou
Svoboda původně tvrdil, že nalezené peníze jsou získané legálně, jsou jeho a jeho příbuzných, konkrétně jeho otce. Ten měl peníze získat celoživotní prací v zemědělství, výnosu z rodinného rybníkářství a chovu nutrií v Ústí nad Orlicí. Následně uvedl, že část peněz pochází i z prodeje zlata, které jeho dědeček ukrýval před nacisty a později komunisty.
Kriminalisté z NCOZ v listopadu zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ na několika místech. Mezi zakázkami, o které se policie zajímala, byly především přestavba nádraží a kolejiště v Pardubicích za zhruba sedm miliard korun, nebo rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze za 3,4 miliardy korun, rekonstrukce stanice Brno – Královo Pole za 3,5 miliardy. Zkoumané byly ale i zakázky Ředitelství silnic a dálnic, konkrétně zakázky na dokončení dálnice D3.