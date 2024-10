Vláda omezí vliv železničářů, na přípravu rychlotratí dohlédne nový výbor

V třináctičlenném orgánu bude mít Správa železnic tři místa pro generálního ředitele Jiřího Svobodu, náměstka pro výstavbu Mojmíra Nejezchleba a šéfa ředitelství vysokorychlostních tratí a Jakuba Bazgiera.

Další oslabení Správy železnic spočívá v přenesení odpovědnosti za výběr technologií na připravovaných rychlotratích na budoucí koncesionáře. Týkat se to má pochopitelně těch úseků, kde se počítá s využitím financování prostřednictvím PPP projektů.

To by se ale po nedávném rozhodnutí vlády mohlo týkat všech pilotních projektů, které měly jít do výstavby v první vlně, tedy všech tří částí trasy moravské větve propojující ostravskou aglomeraci s Rakouskem přes Brno.

Podle Správy železnic by totiž jakýkoliv proces certifikace přenášel odpovědnost za výrobek z PPP na Správu železnic, což je podle ní omezením smyslu PPP. Fakticky tak jednotlivé komponenty, jako jsou koleje, výhybky a další hardware pro vysokorychlostní tratě, bude muset certifikovat a od dodavatele vysoutěžit budoucí koncesionář a těch může být na chystané přes sedm set kilometrů dlouhé síti vysokorychlostních tratí opravdu hodně.

Podle tuzemských výrobců, kteří se do výstavby rychlotratí chtějí zapojit, by to problém být nemusel, pokud se plánovaná železnice nerozpadne na technologicky nesourodé úseky.

„Zásadní je, jak budou nastavena pravidla a podmínky pro koncesionáře a výběr subdodavatelů. Tady musí klíčovou roli sehrát stát – tedy ministerstvo dopravy a Správa železnic. Pravidla pro koncesionáře a subdodávky komponentů musí garantovat vzájemnou kompatibilitu a to, že nedojde k technologické segmentaci železniční infrastruktury,“ řekl MF DNES generální ředitelka Asociace podniků železničního průmyslu (ACRI) Marie Vopálenská.

Na větší části sítě vysokorychlostních spojení se už v současnosti zpracovává projektová dokumentace. Ta zatím na zpracování čeká zejména u náročnějších úseků, jako je budoucí Středohorský tunel na trase mezi Prahou a Drážďany, nebo na boční větvi směřující do Polska přes Hradec Králové.

Ve velkém už se rozjela příprava na výkup pozemků, kdy Správa železnic už dopředu oslovila vlastníky pozemků pod plánovanými trasami VRT Jižní Morava, Moravská brána a VRT Podřipsko. Podle Správy železnic zatím reagovalo 60 procent oslovených s tím, že bezvýhradný souhlas s prodejem slíbila zhruba polovina.

S výkupy pozemků se přitom počítá až v roce 2026, kdy se výhled rozpočtu navyšuje z nynějších zhruba 0,9 miliardy korun na 4,6 miliardy jen u položky přípravy vysokorychlostních tratí. V současnosti se totiž provádí především koncepční práce a projektování, za dva roky už ale kromě výkupu pozemků přibude obdobně finančně náročný archeologický průzkum. Část nákladů přitom už teď hradí fond EU na propojení Evropy CEF. Konkrétně u větve do Drážďan jde o polovinu sumy, která se investuje do přípravných prací a u větve Praha–Brno– Břeclav jde o 85 procent.

Se stavem přípravy ve čtvrtek 10. října seznámil ministr dopravy Martin Kupka zbytek kabinetu, kterému přednesl představu nového projektového řízení spojeného se založením výše uvedeného meziresortního řídícího výboru. Zároveň připustil, že příprava nejde tak rychle, jak by si ministerstvo představovalo.