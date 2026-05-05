„Osobně za nejdůležitější považuji tlak na úspory proti předpokládaným hodnotám zakázek u velkých investičních akcí, prostých rekonstrukcí i menších zakázek. To je jeden z pilířů strategie ministerstva dopravy i správní rady,“ řekl iDNES.cz předseda dozorčího orgánu Martin Kolovratník. Kromě úspor pak je důležitý i pilíř bezpečnosti, dodal.
Samotný pilíř bezpečnosti nicméně tvoří jen 15 procent z celkové částky, kterou při splnění podmínek správní rada generálnímu řediteli Tomáši Tóthovi a nejužšímu vedení Správy železnic vyplatí. Jednotlivé úkoly mají vždy hodnotu pěti procent.
Prvním úkolem je zvýšení úrovně zabezpečení na 51 přejezdech a dva další se týkají zavádění evropského zabezpečovače ETCS. Ten musí vedení SŽ do konce roku spustit ve výhradním provozu na takzvaném čtvrtém železničním koridoru (z Děčína přes Prahu a Česka Budějovice k hranicím Rakouska). Poslední podmínkou je správné fungování zabezpečovače, kdy by celková délka funkčního provozu ETCS měla dosáhnout 99,3 procent.
Mimořádná zakázka
Většina podmínek je v pěti pilířích stanovena podobným způsobem, tedy dosažení určitého procenta výkonu nebo úspor. Výjimkou je splnění jediné zakázky, která je jmenovaná přímo a tou je zahájení stavebních prací na části trasy mezi Prahou, pražským letištěm a Kladnem. Konkrétně je zmiňován úsek Praha Ruzyně – Kladno, na který by měly vjet bagry nejpozději letos v létě. Hodnota tohoto úkolu je kalkulovaná na sedm procent.
Pokračovat má i příprava vysokorychlostních tratí, za což bude vedení státního správce železnic hodnoceno dalšími sedmi procenty z odměn. Celkově má kapitola investiční výstavby hodnotu třiceti procent.
Tomáš Tóth nahradil na postu dlouholetého šéfa Správy železnic Jiřího Svobodu, kterému při domovní prohlídce vloni na podzim nalezli policisté v sejfu 80 milionů korun v hotovosti. Nový šéf dostal za úkol především zlevnit výstavbu zadávanou prostřednictvím Správy železnic a zefektivnit práci správců infrastruktury směrem k dopravcům. Sám Tóth i ministr dopravy Ivan Bednárik totiž z prostředí železničních dopravců pocházejí. Doposud Tóth řídil podnik z pověření, plnohodnotnou manažerskou smlouvou se stal generálním ředitelem od května.