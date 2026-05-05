Úspory a zahájení stavby trati do Kladna. Vedení železnic si musí odměny zasloužit

Tomáš Cafourek
Nepřekročit rozpočet o více než dvě procenta, snížit nálady na marketing nebo zvýšit bezpečnost na 51 železničních přejezdech. Nové vedení Správy železnic dostalo podmínky, za kterých si může vysloužit odměny. Takzvané KPI jsou rozdělené celkem do sedmnácti kapitol zaměřených kromě jiného na bezpečnost provozu, hospodaření nebo investice.

Budoucí trať Praha-Smíchov – Beroun v Hlubočepích | foto: Správa železnic

„Osobně za nejdůležitější považuji tlak na úspory proti předpokládaným hodnotám zakázek u velkých investičních akcí, prostých rekonstrukcí i menších zakázek. To je jeden z pilířů strategie ministerstva dopravy i správní rady,“ řekl iDNES.cz předseda dozorčího orgánu Martin Kolovratník. Kromě úspor pak je důležitý i pilíř bezpečnosti, dodal.

Samotný pilíř bezpečnosti nicméně tvoří jen 15 procent z celkové částky, kterou při splnění podmínek správní rada generálnímu řediteli Tomáši Tóthovi a nejužšímu vedení Správy železnic vyplatí. Jednotlivé úkoly mají vždy hodnotu pěti procent.

Prvním úkolem je zvýšení úrovně zabezpečení na 51 přejezdech a dva další se týkají zavádění evropského zabezpečovače ETCS. Ten musí vedení SŽ do konce roku spustit ve výhradním provozu na takzvaném čtvrtém železničním koridoru (z Děčína přes Prahu a Česka Budějovice k hranicím Rakouska). Poslední podmínkou je správné fungování zabezpečovače, kdy by celková délka funkčního provozu ETCS měla dosáhnout 99,3 procent.

Většina podmínek je v pěti pilířích stanovena podobným způsobem, tedy dosažení určitého procenta výkonu nebo úspor. Výjimkou je splnění jediné zakázky, která je jmenovaná přímo a tou je zahájení stavebních prací na části trasy mezi Prahou, pražským letištěm a Kladnem. Konkrétně je zmiňován úsek Praha Ruzyně – Kladno, na který by měly vjet bagry nejpozději letos v létě. Hodnota tohoto úkolu je kalkulovaná na sedm procent.

Pokračovat má i příprava vysokorychlostních tratí, za což bude vedení státního správce železnic hodnoceno dalšími sedmi procenty z odměn. Celkově má kapitola investiční výstavby hodnotu třiceti procent.

Tomáš Tóth nahradil na postu dlouholetého šéfa Správy železnic Jiřího Svobodu, kterému při domovní prohlídce vloni na podzim nalezli policisté v sejfu 80 milionů korun v hotovosti. Nový šéf dostal za úkol především zlevnit výstavbu zadávanou prostřednictvím Správy železnic a zefektivnit práci správců infrastruktury směrem k dopravcům. Sám Tóth i ministr dopravy Ivan Bednárik totiž z prostředí železničních dopravců pocházejí. Doposud Tóth řídil podnik z pověření, plnohodnotnou manažerskou smlouvou se stal generálním ředitelem od května.

