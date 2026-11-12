Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Konec čekání a úprku na vlak. Spoje v Česku budou mít pevně daná nástupiště

Tomáš Cafourek
  12:47
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Správa železnic

Pozdě oznamovaná čísla nástupišť, která komplikují cestování zejména ve velkých železničních uzlech, by měla být minulostí. Správa železnic slíbila, že pravidelné spoje budou mít pevně určeno místo odjezdu a nástupiště se budou měnit jen výjimečně. Zlepšit a zrychlit by se mělo i informování cestujících v případě mimořádností. Na tyto problémy si cestující nejčastěji stěžovali v letní anketě.

„Nově bude mít každý vlak pevně stanovené nástupiště, ze kterého bude odjíždět. Aby se cestující lépe orientovali, omezila se stresovost a dobíhání na spoje,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

Cestující hojně kritizovali i situace, kdy vlak zastaví a nikdo se dlouhé minuty nedozví proč, případně, kdy se opět rozjede. I tuto situace chce Správa železnic vyřešit zavedením takzvaných modelových hlášení. „V prvních minutách události se budeme snažit cestující informovat, co se na trati děje,“ uvedl Tóth.

Správa železnic k tomu upraví svoji letitou aplikaci Datel pro informování o mimořádnostech, vzniknout by měl i whatsappový kanál, na který se budou informace rovněž posílat. Změna by se v Datlu měla projevit v polovině příštího roku.

Jsou nádraží čistá? Železničáři se poprvé ptají na spokojenost cestujících

Efektivnější informování pasažérů a v konečném důsledku i personálu dopravců ocenili i zástupci železničních společností. „My jsme ti, kteří cestujícím musíme sdělovat ty nepříjemné zprávy, že vlak má zpoždění, nebo že vůbec nejede,“ uvedl výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia Petr Moravec. Doufá, že zmizí i nicneříkající hlášení která cestující nabádají, aby sledovali informace dopravce.

Celkem se ankety Správy železnic účastnilo více než pět tisíc lidí, kteří své podněty odevzdávali na 567 tuzemských nádražích. „Stálo to pár desítek tisíc korun a dělali to s cílem zlepšit službu,“ ocenil vůbec první anketu správce tuzemských tratí mezi cestujícími ministr dopravy Ivan Bednárik.

Všechny vlaky na trati v aplikaci

Novinkou na české železnici bude i jednotný systém zobrazující aktuální polohy všech vlaků v tuzemské síti. Dosavadní aplikace včetně řady kultovních dosud obsahovaly jen osobní spoje. Systém připravovaný Správou železnic bude obsahovat i nákladní, lokomotivní a další mimořádně vypravované vlaky.

„Nebudou tam obchodní informace, typ nákladu a tak podobně, protože to si dopravci nepřejí,“ uvedl Bednárik. Systém, jehož vytvoření vyžaduje evropské nařízení, tak nebude obsahovat informace, které by šlo zneužít. Bude v něm ale aktuální poloha vlaku včetně konkrétního hnacího vozidla. Využití tak může najít například u komunity zabývající se fotografováním neobvyklých spojů.

Stresuje vás, když nevíte včas, odkud odjíždí vlak?

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér...

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...

Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš

Německý kancléř Friedrich Merz hovoří v sídle CDU v Berlíně po zveřejnění...

Německý kancléř Friedrich Merz vyzval v dopise Evropskou komisi, aby neustupovala od plánu na zavedení systému emisních povolenek ETS2. Napsal to dnes časopis Der Spiegel, podle kterého Merz odmítá...

V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti

V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli...

V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...

Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...

Konec čekání a úprku na vlak. Spoje v Česku budou mít pevně daná nástupiště

ilustrační snímek

Pozdě oznamovaná čísla nástupišť, která komplikují cestování zejména ve velkých železničních uzlech, by měla být minulostí. Správa železnic slíbila, že pravidelné spoje budou mít pevně určeno místo...

12. listopadu 2026  12:47

Nvidia řeší budoucnost šéfa Huanga. Investoři se bojí, že bez něj AI boom zpomalí

Šéf Nvidie Jensen Huang na konferenci Invest in Germany v Berlíně 19. října 2026

Vedení amerického výrobce čipů Nvidia jedná o budoucnosti svého dlouholetého šéfa Jensena Huanga. Představenstvo společnosti se podle zdrojů agentury Reuters sešlo, aby rozhodlo, zda ho odvolá....

12. listopadu 2026  9:48

EU chce zpřísnit pravidla ochrany spotřebitelů. Dotknou se i influencerů

ilustrační snímek

Evropská komise chce posílit ochranu spotřebitelů, kteří nakupují zboží a služby na internetu. Navrhuje proto zakázat některé manipulativní praktiky, například falešná upozornění, že je výrobek téměř...

12. listopadu 2026  9:19

Od vědy po duševní zdraví. Kampaň ukazuje, kde evropské peníze pomáhají

Advertorial
Ptačí park Střimická výsypka nabízí prostor pro přírodu i návštěvníky. Proměnu...

Z bývalé výsypky vzniká ptačí park, tradiční porcelánka vyrábí vlastní elektřinu a vědci zkoumají účinky lázeňské léčby. I to umožňují evropské peníze. Kampaň Evropské komise „Evropský rozpočet:...

12. listopadu 2026

Péče o děti doběhne matky v důchodu. Nestíhají si naspořit, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Ženy v Česku začínají spořit či investovat na důchod nejčastěji až poté, co jim vyrostou děti a sníží se rodinné výdaje. V důsledku výpadku příjmů během rodičovské kariérní pauzy zároveň pobírají v...

12. listopadu 2026

Black Friday trvá již celý měsíc. Slevy začínají dřív, Češi jim ale nevěří

Premium
ilustrační snímek

Black Friday se z původně jediného listopadového pátku proměnil v několikatýdenní slevovou akci. Někteří obchodníci tak začínají s cenovými lákadly už v polovině října, jiní ještě dříve. Nakupovat...

12. listopadu 2026

Nadbytečná Komárová. Manažerka zakládá nový byznys a má i svůj parfém

Věra Komárová po odchodu z Dermacolu zakládá novou neziskovou organizaci i...

Podnikatelka Věra Komárová, dlouholetá ředitelka společnosti Dermacol, která ze společnosti dostala výpověď, založila s dalšími třemi podnikatelkami neziskovou organizaci Nadbytečná. Má ženám pomáhat...

11. listopadu 2026

Ceny kojeneckého mléka v USA skokově vzrostly. Po problémech ubývá jeho výrobců

Regály s kojeneckou výživou Similac v obchodě Real Canadian Superstore...

Ceny dětské výživy a kojeneckého mléka minulý měsíc zaznamenaly nejvyšší nárůst v historii Spojených států. Podle údajů Úřadu pro statistiku práce vzrostly v říjnu o 5,1 procenta. To ještě více...

11. listopadu 2026

Drahý plyn drtí Evropu: V Německu zavírají továrny, Itálie hlásí protesty. A má být hůř

Premium
ilustrační snímek

Evropu čeká další drahá zima. Ceny plynu rostou, zásobníky jsou naplněné méně než obvykle a nekončící válka s Íránem situaci ještě zhoršuje. Vysoké účty za energie už dopadají na domácnosti i podniky...

11. listopadu 2026

Akcie CSG padají. Dlouhodobý byznys firmy to nemusí poškodit, míní analytik

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group ve středu na burze v Amsterodamu klesly o více než 20 procent a dotkly se historického minima 10,35 eura, vyplývá z burzovních statistik. Analytici...

11. listopadu 2026  14:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti

V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli...

V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...

11. listopadu 2026  13:54

První plnicí stanice na zelený vodík je na Zlínsku. Zatím se bude testovat

Plnička na zelený vodík společnosti Solar Global v Napajedlích. Zatím funguje...

V Napajedlích na Zlínsku začal zkušební provoz první veřejné plnicí stanice na zelený vodík v České republice. Projekt společnosti Solar Global je unikátní i tím, že palivo vzniká přímo v areálu...

11. listopadu 2026  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.