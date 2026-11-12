„Nově bude mít každý vlak pevně stanovené nástupiště, ze kterého bude odjíždět. Aby se cestující lépe orientovali, omezila se stresovost a dobíhání na spoje,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Cestující hojně kritizovali i situace, kdy vlak zastaví a nikdo se dlouhé minuty nedozví proč, případně, kdy se opět rozjede. I tuto situace chce Správa železnic vyřešit zavedením takzvaných modelových hlášení. „V prvních minutách události se budeme snažit cestující informovat, co se na trati děje,“ uvedl Tóth.
Správa železnic k tomu upraví svoji letitou aplikaci Datel pro informování o mimořádnostech, vzniknout by měl i whatsappový kanál, na který se budou informace rovněž posílat. Změna by se v Datlu měla projevit v polovině příštího roku.
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Efektivnější informování pasažérů a v konečném důsledku i personálu dopravců ocenili i zástupci železničních společností. „My jsme ti, kteří cestujícím musíme sdělovat ty nepříjemné zprávy, že vlak má zpoždění, nebo že vůbec nejede,“ uvedl výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia Petr Moravec. Doufá, že zmizí i nicneříkající hlášení která cestující nabádají, aby sledovali informace dopravce.
Celkem se ankety Správy železnic účastnilo více než pět tisíc lidí, kteří své podněty odevzdávali na 567 tuzemských nádražích. „Stálo to pár desítek tisíc korun a dělali to s cílem zlepšit službu,“ ocenil vůbec první anketu správce tuzemských tratí mezi cestujícími ministr dopravy Ivan Bednárik.
Všechny vlaky na trati v aplikaci
Novinkou na české železnici bude i jednotný systém zobrazující aktuální polohy všech vlaků v tuzemské síti. Dosavadní aplikace včetně řady kultovních dosud obsahovaly jen osobní spoje. Systém připravovaný Správou železnic bude obsahovat i nákladní, lokomotivní a další mimořádně vypravované vlaky.
„Nebudou tam obchodní informace, typ nákladu a tak podobně, protože to si dopravci nepřejí,“ uvedl Bednárik. Systém, jehož vytvoření vyžaduje evropské nařízení, tak nebude obsahovat informace, které by šlo zneužít. Bude v něm ale aktuální poloha vlaku včetně konkrétního hnacího vozidla. Využití tak může najít například u komunity zabývající se fotografováním neobvyklých spojů.