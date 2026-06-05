Práce, které by měly být hotové do přespříštího roku, vyjdou na zhruba 290 milionů korun. To je o necelých deset milionů korun méně, než s čím počítala Správa železnic na základě projektových cen. „Cena prací nebyla jediným rozhodujícím kritériem v soutěži. Hodnotily se také dopady stavby na provoz na magistrále před budovou hlavního nádraží,“ uvedla v tiskové zprávě Správa železnic.
Pro vítězné sdružení hrálo zkrácení omezení na magistrále oprav o čtyřicet dní na celkových 126 kalendářních dnů. „V každém směru ale zůstane zachovaný provoz ve dvou pruzích. Následujících deset měsíců pak už opravy nebudou mít vliv na automobilovou dopravu,“ slibuje SŽ. V úhrnu se práce rozběhnou letos v červenci a potrvají až do roku 2028.
Přerušení provozu parkoviště
Prostor před nádražím ať už od Vrchlického sadů, tak i od magistrály je dlouhodobě kritizovaný pro svůj neutěšený stav, který neumožňuje čekání na spoj v příjemném prostředí. To by nynější oprava měla alespoň částečně pomoci napravit. Prostor před Fantovou budovou směrem od magistrály by měly například oživit nově vysazené stromy a přesune se i veřejné osvětlení.
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Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká oprava. Vyjde na 300 milionů
Během stavebních prací bude přerušený provoz parkoviště nacházejícího se nad odbavovací halou nádraží, upozornila Správa železnic.
Opravy se odjezdová hala dočkala po řadě let dohadů mezi majitelem, tedy Správou železnic, a Prahou. Práce totiž komplikuje fakt, že strop haly je současně jednou z nejfrekventovanějších dopravních tepen v metropoli. V roce 2023 obě instituce oznámily záměr halu neopravovat, ale naopak ji částečně nechat zbourat v rámci kompletní přestavby hlavního nádraží podle architektonického návrhu dánského studia Henning Larsen Architects.
Plán ale stoplo ministerstvo kultury, které halu ze sedmdesátých let vzniklou podle plánu architektů pod vedením Jana Bočana označilo za součást památkové ochrany, které se těší historická Fantova budova.