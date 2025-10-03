„Můžeme přeneseně říci, že hodnotíme geometrii a tvar vozidla,“ uvedl Emanuel Mergl z Výzkumného ústavu kolejových vozidel (VÚKV). Nejde přitom jen o síly vznikající při jízdě jednotek označovaných jako Škoda 26Ev, která bude první soupravou tuzemského výrobce určenou pro provoz dvousetkilometrovou rychlostí. Vliv na hodnocení budou mít i vnější síly, konkrétně vliv větru na chování stroje.
Ty jsou přitom nezanedbatelné. Jen řídicí vůz bude mít délku 25 metrů a výšku téměř 4,5 metrů. Plzeňská Škoda Transportation už vy minulosti vyvíjela kolejové vozidlo pro rychlost do 200 kilometrů v hodině, konkrétně lokomotivu 109 E označovanou jako Emil Zátopek. Ucelené soupravy od tuzemského výrobce doposud ale byly určeny pro nižší rychlosti. Základ nových vozidel vychází z vyzkoušených regiopanterů, tvar řídicího vozu ale bylo podle výrobce nutné změnit.
Chceme aby toto vozidlo bylo bezpečné, ale i ekonomické a ekologické. Tyto naměřené hodnoty se mohou následně využít při optimalizaci aerodynamického odporu ve vyšších rychlostech, i když toto není prvotním záměrem nynějšího testování,“ uvedl Daniel Adamka, generální české pobočky Arriva, která bude vlaky na uvedených tratích provozovat.
Model čelního vozu nové jednotky se testuje na speciální natáčecí desce, která simuluje násep kolejového tělesa. Testuje se při rychlosti proudění vzduchu až 75 metrů za sekundu (270 km/h). Celkem se v prostorách dřívějšího Výzkumného a zkušebního ústavu leteckého uskuteční třicet různých zkoušek, jejichž výsledky bude výrobce následně vyhodnocovat a použije je pro certifikační procesy.
Arriva na vybraných linkách zvítězila v otevřené soutěži, kterou vypsalo ministerstvo dopravy a provoz bude zajišťovat patnáct let od prosince 2028. Vlaky zpočátku svoji maximální rychlost nevyužijí, postupně by ale na uvedených trasách mělo úseků s rychlostí nad 160 kilometrů v hodině přibývat. Nejvýznamnějším má být tunel mezi Prahou a Berounem, který by smíšený provoz až dvousetkilometrovou rychlostí měl umožňovat.