Poprvé na 200 kilometrů v hodině. Škoda testuje vlaky pro trať z Prahy do Plzně

Tomáš Cafourek
  9:59
Nové vlakové soupravy, které budou cestující po roce 2028 vozit na tratích z Prahy do Plzně a dále do Chebu nebo do Klatov, prochází sérií aerodynamických testů. Ve výzkumném ústavu VZLU Aerospace v pražských Letňanech nyní testují v aerodynamickém na zhruba půlmetrovém modelu chování připravované soupravy při vysokých rychlostech a při působení bočního větru.

„Můžeme přeneseně říci, že hodnotíme geometrii a tvar vozidla,“ uvedl Emanuel Mergl z Výzkumného ústavu kolejových vozidel (VÚKV). Nejde přitom jen o síly vznikající při jízdě jednotek označovaných jako Škoda 26Ev, která bude první soupravou tuzemského výrobce určenou pro provoz dvousetkilometrovou rychlostí. Vliv na hodnocení budou mít i vnější síly, konkrétně vliv větru na chování stroje.

Ty jsou přitom nezanedbatelné. Jen řídicí vůz bude mít délku 25 metrů a výšku téměř 4,5 metrů. Plzeňská Škoda Transportation už vy minulosti vyvíjela kolejové vozidlo pro rychlost do 200 kilometrů v hodině, konkrétně lokomotivu 109 E označovanou jako Emil Zátopek. Ucelené soupravy od tuzemského výrobce doposud ale byly určeny pro nižší rychlosti. Základ nových vozidel vychází z vyzkoušených regiopanterů, tvar řídicího vozu ale bylo podle výrobce nutné změnit.

Dráhy představily lokomotivy pro mezistátní linky. Zvládnou i 230 km/h

Chceme aby toto vozidlo bylo bezpečné, ale i ekonomické a ekologické. Tyto naměřené hodnoty se mohou následně využít při optimalizaci aerodynamického odporu ve vyšších rychlostech, i když toto není prvotním záměrem nynějšího testování,“ uvedl Daniel Adamka, generální české pobočky Arriva, která bude vlaky na uvedených tratích provozovat.

Model čelního vozu nové jednotky se testuje na speciální natáčecí desce, která simuluje násep kolejového tělesa. Testuje se při rychlosti proudění vzduchu až 75 metrů za sekundu (270 km/h). Celkem se v prostorách dřívějšího Výzkumného a zkušebního ústavu leteckého uskuteční třicet různých zkoušek, jejichž výsledky bude výrobce následně vyhodnocovat a použije je pro certifikační procesy.

Arriva na vybraných linkách zvítězila v otevřené soutěži, kterou vypsalo ministerstvo dopravy a provoz bude zajišťovat patnáct let od prosince 2028. Vlaky zpočátku svoji maximální rychlost nevyužijí, postupně by ale na uvedených trasách mělo úseků s rychlostí nad 160 kilometrů v hodině přibývat. Nejvýznamnějším má být tunel mezi Prahou a Berounem, který by smíšený provoz až dvousetkilometrovou rychlostí měl umožňovat.

Vstoupit do diskuse
Témata: Plzeň, Arriva

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Zalando zpřísňuje pravidla pro vracení zboží. E-shop může účet zablokovat i na rok

Evropský módní gigant Zalando zavádí nová opatření proti nadměrnému vracení zboží. Společnost tím chce zvýšit transparentnost objednávek a podpořit udržitelnější nakupování. V centru její pozornosti...

Poprvé na 200 kilometrů v hodině. Škoda testuje vlaky pro trať z Prahy do Plzně

Nové vlakové soupravy, které budou cestující po roce 2028 vozit na tratích z Prahy do Plzně a dále do Chebu nebo do Klatov, prochází sérií aerodynamických testů. Ve výzkumném ústavu VZLU Aerospace v...

3. října 2025  9:59

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

Premium

Co do instalace solárních a větrných elektráren se Čína stala světovým lídrem. Nicméně v oblasti snižování emisí CO2 čelí výzvám kvůli pokračujícímu růstu spotřeby energie a závislosti na uhlí....

3. října 2025

Monitoring eroze půdy se nejspíš moc nezlepší, pravidla se stále mění

Ačkoliv ministr zemědělství Marek Výborný opakovaně uvádí, že v monitoringu eroze končí jenom zlomek případů, vyhláška, kterou připravil Státní pozemkový úřad (SPÚ), příliš změn nepřinese. I nadále...

3. října 2025

AZ Energies nezvládá plnit závazky a končí. Dodává energie do 2800 odběrných míst

Dodavatel energií AZ Energies, který má zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, končí. Zákazníkům rozesílá e-maily s informací, že jim přestane dodávat elektřinu či plyn během několika dní....

2. října 2025  21:09

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

2. října 2025

Shein otevře kamenné obchody v Paříži. Nedostatek respektu, namítají kritici

Asijský internetový prodejce rychlé módy Shein otevře v listopadu svůj první stálý kamenných obchod. Bude v Paříži v obchodním domě BHV Marais. Následovat má dalších pět obchodů v obchodních domech...

2. října 2025

Evropská unie plánuje výrazně zpřísnit dovoz oceli. Výrobci kroku tleskají

Evropská unie plánuje, že zpřísní dovoz oceli. Návrh Evropské komise počítá se zvýšením cel z 25 na 50 procenta a zároveň se snížením kvót na dovoz této suroviny zhruba o polovinu. EU chce tímto...

2. října 2025  16:22

Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků svých privátních značek ve Spojených státech. Připojuje se tak k dalším společnostem, které učinily...

2. října 2025  13:37

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

Nejhodnotnější startup je OpenAI. Firma předstihla i Muskův vesmírný projekt

Společnost OpenAI se stala nejhodnotnějším startupem na světě, předstihla dokonce vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska, píše agentura Bloomberg. Právě dokončila transakci, v jejímž rámci...

2. října 2025  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 000 korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik...

2. října 2025  7:07

Kdo nepracuje, nedostane bonus. Novinky v superdávce ovlivní celou rodinu

Výhody nové superdávky, kterou bude vyplácet Úřad práce, prezentuje ministerstvo práce jako snížení byrokracie. Dávka má být ale také spravedlivější a pomáhat hlavně těm, kdo pasivně nespoléhají na...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.