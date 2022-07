Tři sta jízd ročně a jedenáct nákladů. Vrací se nápad s rušením tratí

Proti původní verzi, se kterou resort narazil loni na odpor veřejnosti i dopravců, tak laťku snížil pětkrát. I tak ale vytrhání kolejí hrozí tratím, na kterých je zajišťován například jen víkendový provoz během léta nebo těm, které nejsou atraktivní pro nákladní dopravce.

„Cílem navrhované právní úpravy je umožnit nový status dráhy (vedle dráhy plně provozované nebo zrušené) pro případ, kdy na dráze nebo její části dlouhodobě není nebo je, ovšem ve značně omezeném rozsahu, provozována drážní doprava a zároveň není žádoucí její úplné zrušení z důvodu umožnění jejího případného budoucího obnovení,“ uvádí v materiálu ke změně zákona o provozu na dráze ministerstvo dopravy.

Už dříve resort používal optimisticky termín konzervace. Ve skutečnosti je ale jen minimum tratí, na které se vrátil provoz poté, co z nich dělníci snesli koleje, a náspy zarostly náletovými dřevinami.

Právě to by Správě železnic nový návrh umožňoval. V dokumentu se totiž mluví o tom, že správce tratí má u takto zakonzervovaných lokálek povinnost postarat se pouze o takzvaný železniční spodek. Tedy o tu část trati, která se nachází pod pražci a štěrkovým ložem. „Vlastník dráhy musí zajistit, aby byly zachovány alespoň těleso, stavba a zařízení železničního spodku dráhy nebo její části,“ uvádí se v materiálu.

Důležité předložky

Podobně jako v předchozím návrhu hraje velkou roli v rozhodování o rušení tratí jednopísmenné slůvko „a“. Požadavek na 11 vlaků vezoucích náklad totiž není alternativou pro 300 pasažérských vlaků, ale další nezbytnou podmínkou, kterou nemusí splňovat celá řada tratí, na kterých je rozsah osobní dopravy vyšší než požadovaných 300 spojů.

Na rozdíl od loňské úpravy, kdy by rozhodnutí o zrušení tratí fakticky stálo jen na libovůli Správy železnic, aktuální návrh počítá i s účastí krajů a obcí v procesu rušení dráhy. Ty sice mají možnost zrušení zastavit, musí se ale zavázat, že po dobu pěti let budou provoz vlaků do požadovaných 300 spojů objednávat a proplácet.