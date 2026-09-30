U zbylých ramen plánované vysokorychlostní sítě se budou úředníci správy tuzemských železnic během příštího roku zabývat různými fázemi příprav projektové dokumentace.
S nástupem nového kabinetu provázeného důrazem na šetření nákladů na pozadí mimořádně vysokého rozpočtového deficitu však peněz do železnice směřuje výrazně méně, než s čím počítaly původní plány a harmonogramy.
Například v rozpočtovém výhledu z roku 2025 se počítalo s mnohem dynamičtějším nástupem financování vysokorychlostních tratí jak pro letošní, tak pro následující rok. „Pro rok 2027 SŽ plánuje získávat příslušná povolení záměru pro zahájení výstavby prvních úseků vysokorychlostních tratí a zahájení realizace úprav v ŽST Ostrava-Svinov v souvislosti s VRT. V rozpočtu SFDI jsou na toto vyčleněny prostředky ve výši cca 8,14 mld. Kč,“ uvádí se v tomto dva roky starém materiálu.
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Původní plány na přípravu vysokorychlostních tratí totiž počítaly s poměrně rychlým nástupem zvýšeného financování, které by mělo vrcholit zhruba dvacetimiliardovými ročními náklady během období, kdy by se rychlotratě dostaly z projektové fáze do fáze skutečné výstavby. K tomuto tempu se alespoň verbálně hlásil předchozí kabinet ještě před rokem při zpracovávání rozpočtu pro letošní rok. Už ale nešlo o původních osm miliard korun, ale o miliardy tři a dalších šest miliard korun v roce 2028. Polovina z této částky přitom měla padnout jen na kompenzace majitelům pozemků za jejich výkup pro potřeby budoucí výstavby.
Upravený rozpočet, který už sestavil nový kabinet, byl ohledně přípravy vysokorychlostních tratí mnohem střídmější a rozpočet na ně zkrouhl na polovinu. Z těchto 1,5 miliardy korun pak mělo jít 430 milionů na majetkoprávní vypořádání. Podle Správy železnic jsou ale i tyto osekané prostředky dostatečné. „Při aktuálně předpokládaném financování nevidíme rozpočet jako faktor, který by měl nyní brzdit harmonogram přípravy prvních úseků VRT,“ řekl MF DNES generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Podle něj stále platí, že jako první v pořadí by se Správa železnic chtěla pustit do realizace úseků Moravské brány a VRT Jižní Morava. „Pokračuje také příprava Krušnohorského tunelu a předstihově bychom rádi v roce 2029 zahájili i výjezdový úsek z Prahy na Brno,“ dodal Tóth.
Podle informací MF DNES skutečně peníze vyčleněné na výkupy pozemků práci na přípravě rychlotratí nelimitují. Důvodem je ale kromě jiného i to, že předchozí krok, tedy získání kladného stanoviska při posouzení dopadů stavby na životní prostředí ( EIA) se ukázal být náročnější a delší, než Správa železnic počítala, a celá řada úseků se tak ještě nestihla dostat do fáze, kdy by se vykupování pozemků rozeběhlo ve velkém.
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Podobně železničáři předpokládali, že už v příštím roce bude potřeba uvolnit více než miliardu korun na přestavbu nádraží Ostrava-Svinov, které by mělo tvořit přechod mezi konvenční a vysokorychlostní železnicí. Třetí a čtvrté nástupiště by se měla prodloužit tak, aby u nich mohly zastavit vysokorychlostní vlaky. Počítá se se stavbou protihlukových stěn a retenční nádrže, která by měla zabránit škodám způsobeným bleskovými povodněmi, jaké se odehrály v roce 2024, které klíčový železniční uzel prakticky ochromily.
Teď se s rekonstrukcí nádraží, které bylo v minulosti označováno jako první stavba na vysokorychlostní síti, počítá až v roce 2028.
Už od uplynulého roku sice Správa železnic staví první dva úseky mezi Brnem a Přerovem, které ministerstvo dopravy zahrnulo do sítě takzvaných rychlých spojení, jejich připojení k vysokorychlostní síti je ale jen marketingový tah. Spojení, kde by vlaky měly jezdit 200kilometrovou rychlostí (což je na železnici konvenční, a nikoliv vysoká rychlost), totiž nejsou do sítě rychlotratí začleněna ani účetně, ani jejich výstavbu a přípravy nemá na starosti odbor vysokorychlostních tratí.