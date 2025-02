Obchodní dům Hlavní nádraží. Správa železnic zvažuje nové využití dopravního uzlu

„Existuje záměr, že by se do podzemí retail dostal. Je to součástí megaprojektu Železniční uzel Praha, “ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Projekt je ale na samotném začátku. Podle šéfa tuzemského správce železničních tratí a nádraží je nutné spočítat, zda by takovéto řešení vycházelo ekonomicky a šly pro ně využít synergie plynoucí z přestavby hlavního nádraží v rámci nového železničního uzlu.

Ten má za cíl zvýšit kapacitu pražských kolejí v situaci, kdy budou do metropole zavedeny linky vysokorychlostních tratí. Současná příměstská doprava se tak bude muset přesunout do podzemí. To se pochopitelně dotkne i hlavního nádraží, kam budou podzemní tunely pro regionální vlaky přivedeny ve směru od Vinohradských tunelů a dále budou pokračovat do prostoru Florence.

Kolejiště ale nebude to jediné, co se výhledově bude na pražském nádraží stavět. Na podzim roku 2023 Správa železnic a pražský magistrát představily vizualizace nové podoby odbavovací haly pražského nádraží od architektonického studia Henning Larsen Architects.

Projekt nazvaný Šťastný hlavák charakteristický zejména otevřeným zastřešeným prostorem podpíraným dřevěnými sloupy nicméně narazil nejen na vlnu kritiky ze strany veřejnosti, ale i na odpor památkářů proti plánu zbourat stávající odbavovací halu. Ta podle ministerstva kultury je součástí celého objektu a podobně jako secesní Fantově budově jí tak náleží památková ochrana.

„Téma je to stále živé. Myslím, že to někdo nazval Abú Prahí, kvůli těm sloupům. My jsme v koordinaci s ostatními v rámci architektonické soutěže někoho vybrali. V průběhu došlo k určité úpravě, mám tím na mysli zapamátnění, je potřeba to vzít v potaz a příslušná architektonická kancelář s tím musí pracovat,“ uvedl Svoboda.

Hledání kompromisů a přepracování původních návrhů je podle Svobody v obdobných soutěžích naprosto běžné. V průběhu března se zástupci Správy železnic s architektonickým studiem opět setkají k jednání, přizvou i pražské památkáře. Komplikací je i magistrála, která se nad odbavovací halou nachází a skutečnost, že strop haly v tomto nepřístupném prostoru je značně degradovaný a do haly jím zatéká.