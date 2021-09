Kraje chtějí koordinátora pro sladění jízdních řádů. Dokázal by i ušetřit

Zatímco rychlíkovou dopravu v Česku objednává stát prostřednictvím ministerstva dopravy, regionální železnici i autobusové linky už dvě desetiletí objednávají jednotlivé kraje. Mimo jiné i kvůli rozhodnutí o omezení objednávky vlaků na středočeských lokálkách se opět otevřela diskuse nad tím, zda by se plánování regionální železniční dopravy mělo vrátit zpět na centrální úroveň.

S tím kraje nesouhlasí, navrhují ale určité kompromisní řešení v podobě propojení čtrnácti krajských koordinátorů za mediace ministerstva dopravy. „Já bych si představoval státního koordinátora dopravy, jako my v krajích máme krajské koordinátory. To by pomohlo ve sjednocení tarifů, každý máme systém na jiné platformě, platíme obrovské finance za software a jeho úpravy systému jednotlivých regionálních koordinátorů doprav,“ uvedl místopředseda dopravní komise Asociace krajů Pavel Čížek. Ten připouští, že mezikrajská jednání o dopravě překračující hranice jednotlivých krajů jsou v současnosti velice náročná.

Problematikou převedení kompletní zodpovědnosti za objednávku veřejné dopravy zpět z krajů na stát se dlouhodobě zabývá i ministerstvo dopravy, které tuto problematiku otevřelo společně s možností vzniku zmiňovaného státního koordinátora v koncepci veřejné dopravy.

„Kdyby byla železniční doprava více centralizována, výhodou by bylo lepší síťové chování, nevýhodou možné menší zohlednění místních podmínek a provázání s veřejnou linkovou dopravou a popřípadě městskými dráhami,“ uvádí úřad v materiálu, který se zabývá podobou fungování železničních a autobusových linek do roku 2025.

Podobně dvojsečné je podle ministerstva i zavedení státního dopravního koordinátora. Závisí totiž na tom, zda by ministerstvo dopravy jako zástupce státu mezi krajskými koordinátory mělo nějaké konkrétní pravomoci.

„Bez jakýchkoli rozhodovacích pravomocí se nám vznik koordinátora jeví jako nadbytečný. Pokud kraje považují a potřebnou vznik jakési platformy, kdy by se jednotliví koordinátoři krajští dohodovali na problematice přesahující krajskou agendu, mohou tak již činit nyní,“ uvedl mluvčí resortu František Jemelka.