Předstihnout České dráhy a pak prodat. Jančura má s RegioJetem jasno

„Chci vybudovat největšího dopravce v Česku a překonat České dráhy. Stačí, když každý rok získáme tři procenta trhu. To je čtyřicet procent za deset let, když započtu deset procent, která už ovládáme,“ řekl v rozhovoru Jančura. Firma tak chce v budoucích deseti letech využít nových podmínek, které od letošního roku vyžadují, aby se všechny nové kontrakty na železnici vybíraly v otevřených výběrových řízeních.

Firma už dříve nechala do svého hospodaření nahlédnout potenciální investory. To podle Jančury nicméně povolovala pouze aktivním dopravcům. Naopak firmám z jiného než dopravního prostředí, tedy finančním investorům, vhled do podnikání neumožňovala.

Jedním z hlavních důvodů, proč Jančura neprodal společnost už v covidovém období, bylo vítězství žlutých vlaků v soutěži na provoz regionálních vlaků v Ústeckém kraji. Jde o kontrakt s hodnotou přes 11 miliard. O konečném prodeji ale už rozhodnuto je. „Je mi 52 let, nebudu tu věčně. Mám dceru, nestuduje technické zaměření, takže je prodej přirozenou volbou. Ale určitě RegioJet neprodám dřív než za pět, spíše deset let,“ uvedl Jančura.

Regiojet se z covidových ztrát dostal v roce 2022, kdy společnost vykázala zisk přes 98 milionů korun. „Po několika covidových letech znamenal rok 2022 návrat k normálu. Výsledky pozitivně ovlivnilo rozjetí velkého množství linek, objevily se zajímavé příležitosti, které jsme dokázali uchopit,“ zhodnotil tehdy majitel firmy v doposud poslední vydané výroční zprávě rok, který přinesl v dopravě obrat k lepšímu.