Zvítězí, kdo dá nižší nabídku. Nové vlaky pro Česko spolykají 150 miliard korun

Tomáš Cafourek
  12:38
Obnova souprav pro osobní dopravu na českých kolejích spolyká v nejbližších letech na 150 miliard korun. Během příštích sedmi let bude mít Česko povinnost „přesoutěžit“ všechny dotované linky a většina krajů bude v tendrech požadovat nové vlaky, uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura. Ten má v různé fázi objednáno nebo rozestavěno vlaků za 20 miliard korun.
Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group

Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group | foto: Škoda Group

Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group
Nové hybridní vlaky. RegioJetu od Škoda Group
Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group
Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group
„Je to nová startovací čára. Zvítězí, kdo dá nižší nabídku v požadované kvalitě,“ uvedl Jančura. Majitel RegioJetu a Student Agency, která původně zahrnovala i dopravní část společnosti, již dříve uvedl, že jeho ambicí je v počtu linek a ujetých kilometrů porazit dosavadního dominantního dopravce České dráhy a stát se tak největší společností v Česku.

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

Největší zakázkou pro RegioJet jsou vlaky od plzeňské Škody pro elektrické linky v Ústeckém kraji, které vyjedou letos v prosinci. Na trať mezi Prahou a Brnem jsou objednané vlaky s rychlostí 200 kilometrů v hodině. Dalším balíkem vlaků jsou dieselelektrické soupravy pro pětici rychlíkových linek na severu a severovýchodě Čech, které přebírá RegioJet od konkurenční Arrivy od prosince 2029.

Při pořizování nových vlaků běžně dopravci splácejí patnáct let, což je rovněž standardní délka, na kterou objednatelé v soutěžích vybírají železničního dopravce. Objevují se ale už i soutěže, kdy se požaduje odepisování po třicetileté období. I po patnácti letech mají nová železniční vozidla zhruba poloviční zůstatkovou hodnotu. Reálně ale v provozu běžně slouží vlaky, které mají za sebou půl století trvající službu.

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Zvítězí, kdo dá nižší nabídku. Nové vlaky pro Česko spolykají 150 miliard korun

Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group

Obnova souprav pro osobní dopravu na českých kolejích spolyká v nejbližších letech na 150 miliard korun. Během příštích sedmi let bude mít Česko povinnost „přesoutěžit“ všechny dotované linky a...

18. března 2026  12:38

Tady rozhoduje Írán. Hormuzským průlivem proplují jen vybrané tankery

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Nyní se oblast proměnila v prostor, ve kterém fakticky rozhoduje Írán. Podle zahraničních médií...

18. března 2026  10:54

Exšéf České pošty Štěpán opustil záhy i Slovenskou poštu, píše se o alkoholu

Pověřený ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Koncem ledna nastoupil na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty, minulý...

18. března 2026  9:22

Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší...

V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné...

18. března 2026  8:57

Dovednosti, které mění budoucnost. Brno se promění v arénu mladých talentů

Advertorial
Národní mistrovství odborných dovedností CzsechSkills se uskuteční 26.–28....

Robotika a kyberbezpečnost, ale i tradiční kovářství nebo precizní puškařství. Brněnské výstaviště se ve dnech 26. až 28. března promění v centrum národního mistrovství CzechSkills. Mladí...

18. března 2026

Mzdy teď rostou nejvíc architektům, ukazují data. I víc než o dvacet procent

ilustrační snímek

Sehnat architekta může být v současné době pro firmy obtížné. Neváhají proto ani přeplatit konkurenci a nabídnout někdy i o třetinu vyšší plat. Mzdy ale rostou i sociálním pracovníkům a dalším...

18. března 2026

Slevové akce je ničí. Akční ceny a běžné by měly být blíž u sebe, říká šéf mlékárny

Premium
Generální ředitel Bohušovické mlékárny Jaroslav Krajník (březen 2026).

Na dohled od vrchu Radobýlu, kterým začínají obrysy Českého středohoří, pár kilometrů od Lovosic, se už z dálky tyčí vysoký komín. Pod ním už 125 let vyrábí mléčné produkty Bohušovická mlékárna....

18. března 2026

Řecký rejdař posílá tankery přes Hormuz, díky „plavbám smrti“ vydělává miliony

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Řecký miliardář a lodní magnát Georgios Prokopiou sází na jednu z aktuálně nejnebezpečnějších tras světa a posílá své tankery přes Hormuzský průliv íránským hrozbám navzdory. Zatímco jeho byznys láme...

17. března 2026

Šéf Warner Bros může z prodeje firmy získat více než čtrnáct miliard korun

Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav.

Prodej hollywoodského giganta Warner Bros. Discovery mediální skupině Pramount Skydance vynese jejímu šéfovi Davidu Zaslavovi jmění. Podle firemních dokumentů si může přijít na více než 667 milionů...

17. března 2026

Marže u pump jsou na obvyklé úrovni, ukázala analýza ministerstva financí

ilustrační snímek

Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic se podle prvních analýz ministerstva financí vyvíjejí v souladu s cenami na burze. Rozbor údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by si prodejci po...

17. března 2026  17:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mexická hliníkárna Nemak zavře fabriku u Mostu, hledá zájemce o továrnu

Průmyslová zóna Joseph u Havraně na Mostecku (2016)

Hliníkárna Nemak končí v průmyslové zóně Joseph na Mostecku a bude hledat zájemce o továrnu. Mexický výrobce hliníkových součástek byl prvním investorem v zóně, která vznikla v roce 2002 jako nástroj...

17. března 2026  14:34,  aktualizováno  16:06

Jak snížit rostoucí účty za energie. Šéfka Komise navrhuje několik řešení

Ursula von der Leyenová (28. dubna 2024)

Evropská komise se bude zabývat uvolněním pravidel státní podpory a stanovením stropu ceny plynu, aby pomohla členským zemím vypořádat se s energetickou krizí vyvolanou válkou na Blízkém východě,...

17. března 2026

