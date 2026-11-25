„Už od 13. prosince jim nabídneme výrazně vyšší komfort a lepší služby, než na jaké jsou na této trase zvyklí,“ uvedl při představování náhradního řešení majitel RegioJetu Radim Jančura. Vlaky sestavené z lokomotiv a vozů by měly být klimatizované a ve všech vagonech by měly být například elektrické zásuvky nebo instalovaná wi-fi.
Fakticky ani ministerstvo nemůže jednat jinak. U veřejné zakázky s více než šestimiliardovou hodnotou by si v případě odpouštění vad mohli stěžovat ostatní uchazeči. Včetně těch, kteří ani nakonec nabídku do soutěže nepodali.