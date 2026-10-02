Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Projektanti budou ručit za cenu výstavby. Železničáři překopávají soutěže

Tomáš Cafourek
  16:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Správa železnic chystá výrazné přepracování soutěží na drážní projekty. Nově by projektanti měli být motivování k hledání úspor a zároveň „pokutováni“ za to, když se železniční stavby kvůli chybám v projektech po jejich zpracování prodraží. Na snižování cen při výstavbě tlačí nové vedení správce tratí dlouhodobě. U zhotovitelů vsadilo na dělení zakázek s cílem zvýšit počty firem, které se do tendrů hlásí.

„Budeme hledat takového projektanta, který aktivně hledá chytrá řešení a snížení budoucích stavebních nákladů, ale nesníží kvalitu projektu,“ uvedl k představovaným změnám Jan Pospíchal z investičního odboru Správy železnic. Ta připravila celkem tři varianty, podle kterých by chtěla nové soutěže na projektovou dokumentaci vypisovat.

V nejradikálnější variantě by měla cena projektových prací dosahovat maximálně 55 procent bodů při hodnocení nabídek uchazečů. Dalších 15 procent bodů při výběru může SŽ v tendrech udělit na základě zkušeností projekčního týmu a 30 procent mohou uchazeči získat na základě stavebních nákladů, které dokáže projektant snížit nabídnutím ekonomicky efektivnějšího řešení.

Železnice šetří. První stavbou podle nových pravidel bude trať do Českých Velenic

Podle Správy železnic tak v soutěžích mohou zvítězit i dražší a zkušenější projekční kanceláře, pokud dokážou svoji vyšší cenu vykompenzovat úsporami vzniklými při finální výstavbě. Obvykle totiž cena projektů tvoří desetinu hodnoty samotných stavebních nákladů. Správa železnic si od změn slibuje, že v konečném důsledku se na železnici bude stavět levněji.

Navržené úspory v soutěžích však musí skutečně vést k levnějším projektům, které budou vycházet z hotových projektových dokumentací. Pokud se tak nestane, bude SŽ po projektantech požadovat slevy z ceny vysoutěženého projekčního díla.

Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf modernizace Nejezchleb

Velmi zjednodušeně bude soutěž na projekt vypadat tak, že Správa železnic nejprve stanoví podle platných ceníků odhadovanou cenu díla a jednotlivé projekční kanceláře budou moci soutěžit o to, zda dokážou nižší cenu nejen nabídnout, ale také udržet. „Překročení limitu z důvodů projektanta je vadou. Nastává nárok na slevu a další smluvní nároky,“ dodal Pospíchal.

SŽ bude moci požadovat slevu

V takovém případě by měl nastoupit mechanismus, podle něhož bude Správa požadovat slevu z ceny projekčních prací. Toleranční limit u překročení ceny při tom budou dvě procenta a maximální částka, kterou může Správa po projektantských dodavatelských firmách požadovat, je 50 procent ceny.

Pro část projekčního trhu bylo avizované zpřísnění podmínek nepříjemným překvapením. Poukazovali zejména na to, že během soutěžení zakázek je detail, v jakém projekční firmy stavbu zpracovávají, mnohem hrubší. „Jsme rádi, když jsme u deseti procent. Dvouprocentní přesnost, to je strašně moc,“ uvedl Michal Babič ze společnosti Mott MacDonald.

Zpracování soutěžních nabídek do požadovaného detailu by podle něj přinášelo milionové náklady, které by se neúspěšným uchazečům nijak neproplácely. Změna tak podle něj nebude firmy k podávání nabídek příliš motivovat.

Část zakázek na železnici zlevnila. Změny v tendrech se projeví až na konci roku

Výstavba na železnici je dlouhodobě kritizovaná za to, že vychází výrazně dráže než stavby silnic nebo dálnic. Snížení cen bylo jedním z nejdůležitějších úkolů generálního ředitele Správy železnic Tomáše Tótha, který ke správci tratí přišel z vedení nákladního dopravce ČD Cargo.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze

Herec Luke Dale je za roli Jana Ptáčka velmi vděčný a středověk a Prahu má moc...

Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v herní sérii Kingdom Come: Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. V restauraci bude mít české pivo a jídlo, několik...

Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)

Elizabeth Holmesová, odsouzená zakladatelka zkrachovalého biotechnologického startupu Theranos, si znovu říká o pozornost. V novém dokumentu You Can See Everything nechala filmaře nahlédnout do svého...

Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti

Premium
Ilan Šor ve stánku agentury RIA Novosti v Moskvě (5. června 2026)

Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...

Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, varuje Gates. Žádá regulace

Bill Gates (8. ledna 2025)

Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. "Umělá...

Čekáme zprávy o nových dodávkách. USA tlačí Evropu k uvolnění nafty z rezerv

Ministr energetiky USA Chris Wright hovoří před novináři, v popředí je...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by...

2. října 2026  10:12,  aktualizováno  16:30

Projektanti budou ručit za cenu výstavby. Železničáři překopávají soutěže

ilustrační snímek

Správa železnic chystá výrazné přepracování soutěží na drážní projekty. Nově by projektanti měli být motivování k hledání úspor a zároveň „pokutováni“ za to, když se železniční stavby kvůli chybám v...

2. října 2026

Platíte za energie tisíce měsíčně? Zálohy napoví, kolik můžete ušetřit

Ve spolupráci
Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

Tipy na změnu dodavatele či úpravu distribuční sazby ukazují, jak ušetřit tisíce i desítky tisíc korun ročně podle výše měsíčních záloh. Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

2. října 2026  15:09

Když na lodi panuje naprosté ticho. Kapitán tankeru popisuje, jak proplouvá Hormuzem

Lodě v Hormuzském průlivu u íránského pobřeží na snímku z 28. září 2026

Proplouvat Hormuzským průlivem stále znamená pro posádky tankerů značné riziko. Lodě vypínají své lokalizační systémy, plují bez navigačních světel a někdy i bez rádiového spojení. Přesto jich...

2. října 2026  14:10

Zásilkový výdej léků na předpis se blíží. Ministerstvo dokončuje nový zákon

ilustrační snímek

Ministerstvo zdravotnictví v říjnu předloží k vnitřnímu připomínkovému řízení návrh zákona, který má umožnit zásilkový výdej léků na předpis. Jedním z důvodů změny je podle resortu horší dostupnost...

2. října 2026  12:55

Co děláte hodinu po hodině. Nová aplikace pro sdílení videí bere svět útokem

Premium
ilustrační snímek

Přestože aplikace Setlog existuje teprve necelý rok, přibližně již 10 milionů uživatelů po celém světě jejím prostřednictvím každý den sdílí asi 60 milionů videí zachycujících jejich každodenní...

2. října 2026  11:49

Barbie na prodej za 6 miliard dolarů. O výrobce Mattel má zájem obří konglomerát

ilustrační snímek

Americká společnost Authentic Brands Group, která se specializuje na nákup, vlastnictví a správu značek, má zájem o převzetí výrobce hraček Mattel. Napsal to list Wall Street Journal (WSJ) s...

2. října 2026  6:48

Používat chatbota nestačí. Expertka radí, jak naplno využít AI ve firmě

Daria Hvížďalová na jedné ze svých přednášek

Kvůli překotnému vývoji umělé inteligence už pro firmy není hlavním úkolem AI vyzkoušet, ale začlenit ji do fungování celého podniku. „Tak, aby ji nepoužíval jen Pepa v marketingu a Jana z oddělení...

2. října 2026

Rozdíly ve mzdách? Firmy čeká změna systémů odměn. Budou spory, říká advokátka

Premium
Romana Szuťányi

Za stejnou práci stejné peníze. Zákon o transparentním odměňování má firmám ukázat, že rozdíly ve mzdách musejí umět obhájit. Zaměstnavatelům podle Romany Szutanyi z advokátní kanceláře Rowan Legal...

2. října 2026

Vývoz neíránské ropy přes Hormuz se vrátil na předválečnou úroveň

Chlapec na íránském pobřeří pozoruje lodě v Hormuzském průlivu na snímku ze 7....

Vývoz ropy, která nepochází z Íránu, přes Hormuzský průliv se na konci září vrátil na úroveň obvyklou před začátkem války na konci února. Írán přitom neoznámil, že by Hormuzský průliv přestal...

1. října 2026  23:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nový model AI od Googlu míří k uživatelům. Uvnitř firmy ale budí pochybnosti

ilustrační snímek

Google začal zpřístupňovat nový model umělé inteligence Gemini 4 Argon. Přestože firma mluví o špičkových výsledcích, uvnitř společnosti se objevují mnohé pochybnosti. Někteří zaměstnanci upozorňují,...

1. října 2026

Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí ČSA a skupiny Smartwings

Airbus A321 NEO patřící společnosti Pegasus Airlines na vídeňském letišti 2....

Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí Českých aerolinií (ČSA) a skupiny Smartwings. Transakce v hodnotě zhruba 3,8 miliardy korun spojí pod jednoho vlastníka více než 175...

1. října 2026  18:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.