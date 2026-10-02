„Budeme hledat takového projektanta, který aktivně hledá chytrá řešení a snížení budoucích stavebních nákladů, ale nesníží kvalitu projektu,“ uvedl k představovaným změnám Jan Pospíchal z investičního odboru Správy železnic. Ta připravila celkem tři varianty, podle kterých by chtěla nové soutěže na projektovou dokumentaci vypisovat.
V nejradikálnější variantě by měla cena projektových prací dosahovat maximálně 55 procent bodů při hodnocení nabídek uchazečů. Dalších 15 procent bodů při výběru může SŽ v tendrech udělit na základě zkušeností projekčního týmu a 30 procent mohou uchazeči získat na základě stavebních nákladů, které dokáže projektant snížit nabídnutím ekonomicky efektivnějšího řešení.
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Podle Správy železnic tak v soutěžích mohou zvítězit i dražší a zkušenější projekční kanceláře, pokud dokážou svoji vyšší cenu vykompenzovat úsporami vzniklými při finální výstavbě. Obvykle totiž cena projektů tvoří desetinu hodnoty samotných stavebních nákladů. Správa železnic si od změn slibuje, že v konečném důsledku se na železnici bude stavět levněji.
Navržené úspory v soutěžích však musí skutečně vést k levnějším projektům, které budou vycházet z hotových projektových dokumentací. Pokud se tak nestane, bude SŽ po projektantech požadovat slevy z ceny vysoutěženého projekčního díla.
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Velmi zjednodušeně bude soutěž na projekt vypadat tak, že Správa železnic nejprve stanoví podle platných ceníků odhadovanou cenu díla a jednotlivé projekční kanceláře budou moci soutěžit o to, zda dokážou nižší cenu nejen nabídnout, ale také udržet. „Překročení limitu z důvodů projektanta je vadou. Nastává nárok na slevu a další smluvní nároky,“ dodal Pospíchal.
SŽ bude moci požadovat slevu
V takovém případě by měl nastoupit mechanismus, podle něhož bude Správa požadovat slevu z ceny projekčních prací. Toleranční limit u překročení ceny při tom budou dvě procenta a maximální částka, kterou může Správa po projektantských dodavatelských firmách požadovat, je 50 procent ceny.
Pro část projekčního trhu bylo avizované zpřísnění podmínek nepříjemným překvapením. Poukazovali zejména na to, že během soutěžení zakázek je detail, v jakém projekční firmy stavbu zpracovávají, mnohem hrubší. „Jsme rádi, když jsme u deseti procent. Dvouprocentní přesnost, to je strašně moc,“ uvedl Michal Babič ze společnosti Mott MacDonald.
Zpracování soutěžních nabídek do požadovaného detailu by podle něj přinášelo milionové náklady, které by se neúspěšným uchazečům nijak neproplácely. Změna tak podle něj nebude firmy k podávání nabídek příliš motivovat.
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