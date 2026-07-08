Směr na Boleslav je tak po dlouhodobě přetíženém směru na Kolín další trasou, u které dochází kvůli kapacitě ke snižování komfortu. „Ukončení těchto vlaků ve Vysočanech nebylo z naší strany nijak požadováno a jedná se o jednu z našich zásadních připomínek k novému jízdnímu řádu,“ řekl iDNES.cz mluvčí středočeského kraje Adam Hejda s tím, že k návrhu podal kvůli této změně připomínky jak krajský koordinátor dopravy iDSK, tak jeho pražský ekvivalent Ropid.
Na kapacitní problémy trasy vedoucí přes pražskou Libeň, kterou kromě příměstských vlaků na Kolín a Kutnou Horu využívají rovněž rychlíky a expresy směřující na východ republiky, poukazovali zástupci středočeského kraje už v roce 2014. Tehdy v souvislosti s obavou, že jízdní řády jsou našponované tak, že jakýkoliv problém způsobí kaskádovité přenášení zpoždění nejen na této trati, ale i v navazujících relacích.
Druhou komplikací, když se dispečeři snaží na převážně dvojkolejnou trať vměstnat narůstající počet vlaků, je prodlužování jízdní doby.
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Trati do Kolína hrozí přetížení. Už dnes kvůli tomu vlaky citelně zpomalují
„V roce 2002 až 2003 byla na trase Praha–Kolín jízdní doba hodina a jedna minuta. Nyní jsme na hodině a čtrnácti minutách a v nadcházejícím jízdním řádu 2024 až 2025 dojde ke zpomalení o další dvě minuty. Stát se modernizuje, ale my zpomalujeme,“ uvedl tehdy radní Středočeského kraje zodpovědný za veřejnou dopravu Petr Borecký. Příští jízdní řád na této trase opět jednu minutu připíše a dojezdová doba mezi Kolínem a Prahou se u zastávkových vlaků prodlouží na hodinu a sedmnáct minut.
Zkušenosti s tím, že správce kolejí musí kvůli nedostatku kapacity omezit část trasy spojů, nebo nedokáže objednávce vyhovět úplně, ale jiné oblasti než okolí metropole zatím nemají. I když i v jiných krajích už na drobnější problémy začínají postupně narážet.
„Potýkáme se s problémem nevyžádaného prodlužování jízdních dob našich krajských linek v některých úsecích (zejména na naší páteřní lince U1 mezi Děčínem a Mostem, na zbývajícím úseku linky mezi Mostem a Kadaní je návrh jízdního řádu podstatně ovlivněn rozsáhlou výlukovou činností). O těchto problémech, které ztěžují sestavení jízdního řádu, budeme se SŽ ještě jednat,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Konkrétně v Ústeckém kraji na zmiňované trati jde o plánované prodloužení jízdní doby o tři minuty na 56 minut z ústeckého hlavního nádraží do Mostu.
Na jednání o vlacích se připravují i starostové
O jednáních s objednavateli hovoří i Správa železnic, která počítá, že avizované změny jízdních řádů se budou v příštích měsících ladit. „Jde o prvotní návrh, nyní o něm diskutujeme s dopravci. Až po tomto projednání a zapracování připomínek tak bude známa finální podoba jízdního řádu pro příští rok,“ uvedl mluvčí Správy železnic David Kabele.
Kraje se na setkání se zástupci správce tuzemských tratí pilně připravují. Středočeský kraj už například obeslal starosty obcí na trase zmiňovaného spoje z Mladé Boleslavi s informací, jak budou zástupci Prahy i Středočeského kraje dále postupovat.
„Naším prioritním zájmem i nadále zůstává zachování komfortního přímého spojení pro cestující až do samotného centra Prahy. V současné chvíli jsme však limitováni kapacitními možnostmi infrastruktury, kvůli kterým nám Správa železnic neumožňuje tyto spoje na hlavní nádraží trasovat,“ uvedl v dopise Borecký s tím, že jednání mezi objednateli a zástupci Správy železnic by se měla uskutečnit na konci měsíce.
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Přednost vlaků v Libni vyřeší nový most, o jeho podobě můžete hlasovat
Jedním z technických řešení, které by železnici v metropoli ulevilo a zrychlilo jízdu vlaků jak směrem na Brno a Ostravu, tak na zmiňovaný Kolín, by bylo vytvoření mimoúrovňového přesmyku v Libni.
„Na libeňském nádraží se dnes kříží dálková a příměstská doprava na frekventovaném koridoru z Prahy do Kolína s nákladními vlaky směřujícími do Malešic. Tuto trasu navíc využívá městská linka z Hostivaře do Roztok. Libeňský přesmyk mimoúrovňově oddělí vlaky na obou trasách a ty tak nebudou muset čekat na volnou kolej,“ popsala řešení nejužšího hrdla na výjezdu z Prahy směrem na východ Správa železnic. Zatím je ale tento dlouho požadovaný projekt ve stadiu architektonické soutěže.