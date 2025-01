Tunely, křížení, nové trati. Experti představí, jak se změní pražská železnice

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Centrální komisi už na podzim zástupci projektantů, zástupců Prahy a Středočeského kraje a Správy železnic připravili návod v podobě preferované trasy. Varianta pracovně označovaná jako N2 počítá s dvojicí tunelů, které se budou křížit v prostoru dnešního hlavního nádraží.

Zatímco objednatelé preferovali nejambicioznější podobu s maximálním počtem zastávek, železničáři u projektu za odhadovaných 200 miliard korun prosazovali levnější variantu s kratší tunelovou částí. Například tunel směřující na Hlavní nádraží od Vršovic by začínal zhruba v prostoru portálů dnešních Vinohradských tunelů a na hlavní nádraží by tak příměstské vlaky přivedl v mělkém tunelu. Výsledkem jednání je upravená nejlacinější varianta, do které jsou přidané navíc zastávky Florenc a Karlovo náměstí.

Výstavba pražského uzlu označovaného jako ŽUP (Železniční uzel Praha) má být jednou z posledních fází výstavby sítě vysokorychlostních tratí. Nyní se předpokládá, že projektové a přípravné práce budou trvat dalších deset až patnáct let. Stejně dlouhou dobu pak bude trvat samotná výstavba. Reálně tak bude celý projekt dokončený až kolem roku 2050.