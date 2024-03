Nové koleje pod Prahou nabírají podobu. Řeší se počet a umístění zastávek

Budoucí podoba takzvaného železničního uzlu Praha se řeší už čtvrtým rokem. Smyslem je zkombinovat narůstající příměstskou dopravu s plány na vybudování vysokorychlostních tratí a zároveň prahu jako přepravní uzel neuzavřít ani nákladní železniční dopravě. „Vytvořili jsme seznam variant, bylo jich si sto a postupně jsme je zredukovali na tři návrhové varianty a úkolem letošního roku je vybrat variantu finální,“ uvedl Martin Vaněk, který má na Správě železnic na starost problematiku plánování.

První varianta, která je pracovně nazývaná jako obslužná, počítá s největším počtem podzemních zastávek regionálních vlaků na území centra Prahy. Konkrétně jde v západovýchodním směru o zastávky Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Hlavní nádraží a zastávka Karlín. V severojižním směru pak jde o podzemní zastávky Albertov a Náměstí bratří Synků spolu s novou zastávkou na Florenci, která ale bude částečně na povrchu.

Proti této variantě, která klade důraz na obsluhu území, by druhá varianta počítala jen se třemi zastávkami, ale zase s rychlejšími přepravními časy. Z výše uvedených mají zbýt jen zastávky na Václavském náměstí, Hlavním Nádraží a v Karlíně.

Poslední varianta je pak podobná té první s jediným podstatným rozdílem, že by se zastávky Hlavní nádraží a Václavské náměstí propojily do jediné nazývané podle umístění u státní opery jako Opera.

Ta by mohla být umístěná v šikmé poloze v podzemí pod hlavním nádražím. Výstup z ní by měl být vedený třemi směry. První směrem k náměstí Winstona Churchilla na Žižkově, druhý přímo do prostoru nástupišť současného hlavního nádraží, kam by měla nově vést vysokorychlostní a dálková železniční doprava. Právě přestup mezi regionální a dálkovou dopravou byl vyhodnocený jako nejvíce využívaný. Poslední výstup by směřoval do města a k prostředkům městské dopravy přes stávající odbavovací halu.

„Lámali jsme si hlavu jak to do dnešní výpravní budovy zapojit. Když ale místo ní bude taková pěkná dřevěná veranda, podstatně se nám to zjednodušilo,“ uvedl Michal Babič, technický ředitel projekční kanceláře Mott MacDonald.