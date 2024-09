Portugalsko chystá levnou jízdenku na dráhu po vzoru Německa. Bude za 20 eur

Renesance železniční dopravy v Portugalsku probíhá již delší dobu. Nejde totiž jen o to dostat se na určitá místa rychleji, ale hlavně levněji. Německo a Francie již své levné národní železniční jízdenky mají, nyní se k nim připojuje i Portugalsko. Tamní dráhy oznámily zavedení megalevné národní železniční jízdenky, které mají cestujícím zpřístupnit vlaky za pouhých 20 eur (483 Kč), píše portál International Railway Journal.

Novinku oznámil portugalský premiér Luís Montenegro. „Jízdenka bude platit ve všech městských, regionálních, meziregionálních a meziměstských vlacích na všech linkách provozovaných Portugalskými dráhami CP (Comboios de Portugal), uvedl. Jedinou výjimkou budou podle něj prémiové linky vysokorychlostních vlaků Alfa Pendular.

Nová jízdenka Green Rail Pass bude cestující stát méně než polovinu ceny dosavadních podobných železničních jízdenek. „Je to investice do lidí, je to investice do životního prostředí, investice do budoucnosti,“ dodal Montenegro.

Ne všichni jsou však z tohoto návrhu nadšeni. Mezi lidmi v železničním průmyslu i odborníky panují obavy, že tento systém zatíží daňové poplatníky a ohrozí například budoucnost zmíněných vysokorychlostních vlaků. Případné datum spuštění a informace o tom, kdo bude mít na průkaz nárok, zatím nejsou známy.

Francie již podobnou železniční jízdenku má. Lístek za 49 eur (1 184 Kč) na měsíc zahrnuje neomezený počet jízd v regionálních a meziměstských vlacích. Kritika ze strany regionálních orgánů však způsobila, že dráhy musely původní velkorysou nabídku pozměnit. Na levnou měsíční jízdenku mají nyní nárok pouze cestující ve věku do 27 let, kteří mají trvalý pobyt ve Francii. Jízdenka také neplatí ve vysokorychlostních vlacích TGV a nevztahuje se na region nejlidnatějšího regionu Francie, který zahrnuje Paříž.

Podobný projekt funguje již v Německu. Deutschlandticket od počátku května loňského roku zavedly na regionální a městskou dopravu za 49 eur (1 150 korun na měsíc) tamní dráhy. Mnozí ho označují za největší reformu veřejné dopravy v dějinách země. Německý dopravní svaz VDV odhaduje, že díky lidem, kteří jízdenku využívají, se v období od července do srpna 2023 podařilo ušetřit 1,8 milionu tun emisí uhlíku.