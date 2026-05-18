Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf modernizace Nejezchleb

Tomáš Cafourek
  15:37
Ve vedení Správy železnic skončil dlouholetý šéf odboru modernizace dráhy a zástupce bývalého generálního ředitele Jiřího Svobody Mojmír Nejezchleb. Ten organizaci dočasně vedl po odvolání Jiřího Svobody do začátku letošního května, kdy se generálním ředitelem stal nynější šéf státního správce železnic Tomáš Tóth. Ten na Správu železnic přišel s úkolem osekat náklady a zlevnit výstavbu.

Mojmír Nejezchleb na vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou podobu nádraží v Hranicích (23. července 2024) | foto: ČTK

„Správa železnic prochází významnou proměnou a tomu odpovídají i změny v jejím vedení. Představuji tým lidí, kteří sdílejí vizi moderní, profesionálně řízené firmy, která je otevřená a efektivní,“ uvedl k uskutečněným změnám Tóth. Zároveň poděkoval všem, kteří v současnosti státní firmu opouštějí.

O změně ve vedení Správy železnic se spekulovalo několik měsíců. Kromě Nejezchleba, kterého ve funkci nahradí dosavadní šéf úseku zodpovědného za provoz Karel Švejda, ve vedení končí šéf personálního odboru Pavel Koucký, nebo šéfka oddělení komunikace Kateřina Matásková. Kvůli slučování trojice stavebních správ o posty šéfa stavební správy západ rovněž přišli ředitel stavební správy západ Petr Hofhanzl a Stavební správy východ Miroslav Bocák.

Důraz na zlevňování

Jedním z hlavních kriterií, pro výběr nových náměstků a vedoucích odborů bude schopnost osekávat náklady. To je podle Správy železnic i případ Švejdy, který povede úsek s největším rozpočtem. „Má zkušenosti z investiční i ekonomické oblasti modernizace české železnice. V dosavadní pozici náměstka pro provozuschopnost stál mimo jiné u zavedení výhradního provozu ETCS na stovkách kilometrů hlavních tratí. Během jeho působení se také významně snížily ceny v zakázkách na rekonstrukce a opravy tratí,“ uvedla v tiskové zprávě Správa železnic.

Exšéf Svoboda, u kterého našli miliony v hotovosti, skončil ve Správě železnic

Prázdné místo po Švejdovi na úseku provozuschopnosti převezme bývalý ředitel ostravské oblasti SŽ Jiří Macho, komunikaci pak dosavadní tisková mluvčí Nela Eberl Friebová.

Nynější vlnu personálních změn odstartovala domovní prohlídka v bytě bývalého generálního ředitele Jiřího Svobody, během které detektivové objevili v sejfu exředitele přes 80 milionů korun v hotovosti a sbírku luxusních hodinek.

