Bezplatné jízdné železničářům zřejmě zůstane. Výbor zrušení zamítl

„Režijky v té podobě, v jaké jsou, přestávají fungovat. České dráhy už nejsou jediným dopravcem na české železnici,“ hájil svůj návrh předkladatel Martin Kolovratník. Zaměstnancům Českých drah by návrh, kterým se ještě budou poslanci zabývat na plénu, tyto výhody nezruší. Ulehčí jim ale od povinnosti uznávat je 32 tisícům zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), jejich rodinných příslušníků a bývalých železničářů.

České dráhy dlouhodobě poukazují na to, že povinnost uznávat zvýhodněné jízdenky pro drážní zaměstnance je znevýhodňuje v konkurenci se soukromými dopravci, kteří tuto povinnost nemají.

Podle předsedy největší železniční odborové centrály Martina Malého režijky státem vlastněného dopravce příliš nezatěžují. „Pokud například v pětivozovém vlaku jede deset režistů, žádné náklady navíc to nepřináší, není například potřeba další průvodčí,“ uvedl předseda Odborového sdružení železničářů (OSŽ) . Zrušení tohoto sto let starého benefitu by navíc podle něj mohlo odradit případné uchazeče o práci na železnici v situaci, kdy je drážních zaměstnanců nedostatek.

Správa železnic už na režijkách nelpí

Nepraktičnost režijek v situaci, kdy se na českou železnici dostává stále více alternativních dopravců, přiměla vedení státní SŽDC zvažovat jejich nahrazení jiným benefitem. Zajištění dopravy drážních zaměstnanců jinou formou by ale bylo dražší. V současné situaci stojí státního správce železnic pořizování režijních dokladů pro 17 tisíc zaměstnanců SŽDC a dalších 15 tisíc rodinných příslušníků osm milionů korun, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Valná většina nákladů na pořizování časových kuponů totiž jde za uživateli režijek. Místo nich by zaměstnanci SŽDC mohli nově dostat ročně na cestování částku zhruba devět tisíc korun. „To je kompromisní řešení, které sice náklady na roční cestování nepokryje, i tak ale rozpočet firmy zatíží více než 150 miliony korun,“ doplnil Svoboda.

Přestože hospodářský výbor zrušení režijek odmítl, železniční odbory tento návrh budou sledovat i nadále. Podle Malého je ale nepravděpodobné, že by po dnešním dni prošel jako součást aktuálně projednávané novely zákona o drahách.

Naposledy se problematika režijních jízd, které kromě zaměstnanců Českých drah a SŽDC využívají například kontroloři Drážního úřadu, řešila na sklonku roku 2017. Tehdy se zástupci železničářů dohodli s ministrem dopravy Danem Ťokem na desetiprocentním zvýšení plateb za roční zvýhodněné jízdné pro aktivní železničáře i jejich rodinné příslušníky.

Prodloužení roční jízdenky na základě této dohody vychází drážní zaměstnance na 1100 korun. O stokorunu na 600 Kč podražilo neomezené jízdné v síti ČD pro bývalé zaměstnance a děti zaměstnanců. Z tisícikoruny na 1250 korun se zvýšila cena ročních režijních jízdenek pro ostatní rodinné příslušníky.