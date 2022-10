Němci odsouvají modernizaci železnic. Postihnout to může i Česko

O řadu let by se mohla protáhnout třeba elektrifikace spojení z Chebu do Trhové Ředvice (Marktredwitz), kde denně jezdí třináct párů spojů. Informace o možné modernizaci zhruba dvacet kilometrů dlouhé trati, která by propojila českou železnici s elektrifikovanými tratěmi v Německu, přitom přišla jen několik měsíců poté, co zkrachovala jednání o doplnění trakčního vedení mezi Chebem a Norimberkem.

Zatímco v Německu se už otevřeně mluví o nedostatku financování a odkládání projektů, v Česku se stále počítá s tím, že se na dopravní výstavbu peníze seženou.