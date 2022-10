České dráhy nakoupí až 60 souprav pro rychlíky. Jezdit mají dvoustovkou

„Požadujeme komfortní řešení pro dálkové spoje, které je standardem u našich nových vlaků. Interiér bude řešen jako přehledný velkoprostorový s prostornými bezbariérovými nástupními plošinami, což je výhodou při častých zastávkách na rychlíkových linkách,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Sedadla v první i ve druhé třídě budou polohovatelná, část v režimu proti sobě a vybavená stolky, část naopak situovaná za sebou jako v autobusu nebo v letadle. Vybavené by měly být jak klasickými zásuvkami tak i USB konektory pro nabíjení drobné elektroniky. Standardem by mělo být rovněž připojení k bezdrátové síti.

Na kolejích by se první vozidla měla objevit v roce 2025. Právě na přelomu let 2025 a 2026 by měl vyjet na trati mezi Prahou Brnem přes Havlíčkův brod vyjet dopravce vzešlý z nového výběrového řízení. Přestože je nyní dočasně pozastavené kvůli technickým komplikacím, základní parametry soutěže jsou jasné. Ministerstvo dopravy v nich požaduje vlaky schopné jet minimálně dvoustovkou s minimálně dvěma sty sedadly, bezbariérové a schopné rychlých obratů v cílových stanicích, což vlaky nyní poptávané Českými drahami splňují.

V expresní dopravě České dráhy vloni objednaly výrobu až 180 vozů u konsorcia Siemens a plzeňské Škodovky. Jde o vozidla vizuálně podobná railjetům známým z linky Praha - Brno - Vídeň schopné jet až 230kilometrovou rychlostí. První z dvacítky objednaných souprav by se na železnici měly objevit v roce 2024.