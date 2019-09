Rychlíky i osobní vlaky nahradilo po nehodě 14 autobusů. Zdaleka nestačí

13:57 , aktualizováno 13:57

Kvůli dopolední srážce příměstského vlaku s nákladním autem na přejezdu v pražské Uhříněvsi povolali železničáři do služeb 14 autobusů. Během odpoledne by mělo dorazit dalších šest. Protože ale kompletně stojí koridorová trať z Prahy na České Budějovice, kterou využívají rovněž vlaky na vytížené příměstské lince do Benešova, nemohou narychlo sehnané autobusy stačit.