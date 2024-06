Nádraží v Pardubicích nemá vlakový zabezpečovač. Čeká na evropský systém

„Podle Drážní inspekce je vina na straně strojvedoucího RegioJetu, protože projel na červenou. Kdyby ale byl po rekonstrukci vrácen národní zabezpečovač, který je všude po koridorech, tak by to strojvedoucího na chybu upozornilo mnohem dříve,“ řekl MF DNES majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.

Nový zabezpečovač má totiž být v provozu až od začátku příštího roku. Navíc v úseku mezi Kolínem a Českou Třebovou je vypnutý dlouhodobě, přestože jinde už se ve zkušebním provozu opakovaně zkoušel. Původní liniový zabezpečovač na trati sice funguje, s výjimkou ale právě pardubického železničního uzlu.

Vyšetřování příčin nehody je zatím na začátku a dá se předpokládat, že definitivní zdůvodnění poskytne Drážní inspekce až s odstupem řady měsíců, jak je u nehod se smrtelným zraněním zvykem.

„Chybějící zabezpečovač by nemusel nehodě zabránit, ale výrazně by snížil riziko, že k ní dojde,“ uvedl David Philipp ze společnosti CityRail pro web Zdopravy.cz, která na problémy se zabezpečením upozornila.

Souhra nešťastných náhod

Situaci nepomohla ani souhra mnoha okolností. Obvykle totiž mají mezistátní expresy přednost před ostatními spoji včetně nákladních vlaků. Pokud ale platí informace od ministerstva dopravy, že návěst stůj platila pro expres, dostal přednostní povolení k jízdě právě vlak vezoucí nebezpečný náklad karbidu vápenatého. Vlak se navíc během srážky pohyboval po koleji, která je obvykle užívaná pro provoz v opačném směru.

Je tak otázkou, zda by si různě staré zabezpečovače hlídající práci člověka dokázaly se situací poradit. „Metoda liniového zabezpečení je technologie zabezpečení provozu vlaků vyvinutá původně v 60. letech minulého století a má značná technologická omezení. Při investicích, na které navazuje spuštění výhradního provozu ETCS (jako je to i v Pardubicích), dochází už rovnou k instalaci evropského zabezpečovače,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Jednou z funkcí národního liniového zabezpečovače je schopnost informovat strojvedoucího o tom, jaká barva svítí ne návěstidle, ke kterému se blíží. Takzvaný generální stop pak dokáže vlak automaticky zastavit v situaci, když návěstím na stůj (v motoristické terminologii na červenou) projede.

Modernější ETCS, pokud by už fungovalo, by rovněž dokázalo nouzově oba vlaky zabrzdit. „Zařízení kontroluje průběh jízdy vlaku, dohlíží i na dodržování návěstí na trati a nejvyšší dovolené rychlosti. Při jejich nerespektování nejprve varuje strojvedoucího. Pokud je to nezbytné, vlak dokáže zastavit i sám,“ uvedl Dušan Gavenda ze Správy železnic.

Středeční nehoda se čtyřmi smrtelnými zraněními se minimálně podle počtu obětí řadí mezi nejtragičtější železniční neštěstí za poslední roky. Srážka vlaků v Perninku z července 2020 si vyžádala dva lidské životy. Tři oběti pak srážka pendolina s kamionem na přejezdu ve Studénce v roce 2015, shodně jako srážka vlaků u Domažlic v roce 2021.