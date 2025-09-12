Výroba surové oceli mezi roky 2022 a 2024 klesla o 4,8 procenta, chemická výroba o více než dvanáct procent, nedaří se ani výrobě aut nebo stavebnictví, srovnává ČD Cargo výsledky oborů, ze kterých se rekrutují největší klienti nákladní železniční dopravy.
Vůbec největší pokles ale nastal v přepravách uhlí pro výrobu elektrické energie, který se ve srovnávaném období snížil o čtvrtinu. Od uhlí evropský průmysl pod vlajkou omezení emisí CO2 ustupuje plánovaně a zatěžuje proto jeho spalování emisními povolenkami, které mají v budoucnu dopadnout i na osobní dopravu a vytápění domácností. Úbytek v ostatních oblastech je spíše neplánovaným důsledkem zelené politiky.
Meziroční pokles o 11 procent
Uhlí skončí dřív, než budeme mít za něj náhradu. Existují substituty, takzvaná tuhá alternativní paliva, jako jsou biomasa nebo separovaný komunální odpad. Zatím ale po přepravě těchto komodit není dostatečná poptávka,“ řekl iDNES.cz ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth. Ani po nastartování přeprav těchto alternativních paliv nedokážou tyto produkty plně nahradit přepravu uhlí.
Očekává se, že dřevní štěpka pro potřeby elektrárenství může ročně tvořit 1,5 milionu tun ročně, a další 1,5 milionu přepravy odpadu určeného pro pálení. Jen úbytek uhlí ale připravil dopravce o zhruba deset milionů tun nákladu.
Celkově Česko patří k zemím, které propad objemů přepravovaného zboží postihl nejvíce. Za první tři kvartály loňska šlo o jedenáctiprocentní meziroční pokles. Podle statistik Mezinárodní železniční unie a dalších organizací byl pokles přeprav v Německu ve stejném období zhruba sedmiprocentní, ve Švýcarsku 4,5procentní, ale třeba polské nebo finské železnice ztratily přes pětinu přepravovaného objemu.
„Obecně jsou na tom všichni hůře, ale neplatí to pro všechny segmenty železniční přepravy. Třeba kombinovaná přeprava roste,“ řekl MF DNES výkonný ředitel sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD Oldřich Sládek. Kombinovaná přeprava zjednodušeně znamená, že zboží v normovaných kontejnerech může být překládáno z lodí na železnici a na korby nákladních aut.
Přílišná sázka na uhlí
„Lidé utrácejí a spotřební zboží se vozí v kontejnerech. Na druhou stranu je ale fakt, že Green Deal železniční dopravě nepomáhá,“ uvedl jednatel společnosti METRANS Martin Hořínek. Důvodem jsou emisní povolenky, které nákladní železniční doprava z 90 procent elektrizovaná musí platit.
Mnohem horší výsledky mají firmy, které se zaměřují na přepravu tradičních komodit, jako jsou právě uhlí a výrobky těžkého průmyslu. Klesá ale i přeprava takzvaných jednotlivých vozových zásilek.
Ty jsou klasickou konkurencí kamionové dopravě a na tuzemském trhu je kvůli dlouhodobé ztrátovosti provozuje výhradně státem vlastněné ČD Cargo. Protože jde o způsob, jak ulevit přetíženým dálnicím od kamionové dopravy a alespoň částečně plnit slib o přesouvání nákladu z neekologické silniční do mnohem méně zatěžující železniční dopravy, dostává od státu podporu v podobě odpuštění poplatku za takzvanou dopravní cestu. Tedy za průjezd po kolejích.
Tisíce vozů půjdou do šrotu
Tento druh přepravy ale namísto růstu, ke kterému se Česko podobně jako zbytek Evropy zavázalo, v současnosti citelně klesá. Zatímco v roce 2018 činil podíl těchto přeprav, kdy se vlaky složené z vagonů od různých zákazníků spojují a rozpojují při průjezdu železnicí podle místa dodání jednotlivých vagonů, činil 20 procent všech přeprav u ČD Cargo, vloni to bylo zhruba 14 procent.
Omezování přeprav následně nutí dopravce zbavovat se přebytečných lokomotiv a vagonů. Pro letošek je u ČD Cargo v plánu prodat (převážně do šrotu) na 1 400 vozů a 80 lokomotiv.
„U elektrických lokomotiv se jedná především o „žehličky“ řady 111 a „staročešky“ řad 122 a 123. Tento výběr samozřejmě není náhodný. Jde o lokomotivy s rokem výroby 1967–1971, které již nebudeme v budoucnu moci využít. Nebudou totiž vybavovány povinným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a v souvislosti s připravovanou konverzí trakčních soustav pro ně již nebude využití,“ dodal Tóth. Spolu s nimi ale končí i lidé. Vloni šlo o zhruba 800 pracovních pozic.