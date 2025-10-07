Končí šéf ČD Cargo. Státního dopravce zaskočil pokles přepravy uhlí

Tomáš Cafourek
  15:30
Ve vedení státem vlastněné společnosti ČD Cargo skončil v úterý jeho předseda představenstva Tomáš Tóth. Oficiálním důvodem jeho rezignace byly vážné osobní důvody. Do doby výběru nového předsedy představenstva povedou firmu členové představenstva Robert Hněděnec a Martin Svojanovský, uvedly České dráhy.

Předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth | foto: ČD Cargo

„Představenstvo společnosti České dráhy, a. s. přijalo rezignaci Tomáše Tótha na funkci předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti ČD Cargo,“ uvedly v tiskové zprávě dráhy, pod které nákladní ČD Cargo spadá.

Letitý šéf státem vlastněného nákladního dopravce firmu opouští v nelehké situaci. Letos v pololetí skončila nákladní doprava se ztrátou 931 milionů korun před zdaněním a stáhla tak hospodaření celé společnosti do ztráty.

Slibné hospodaření Českých drah zabrzdila prodělečná nákladní doprava

„Segment nákladní dopravy zastoupený zejména společností ČD Cargo prochází složitým obdobím. Výrazný propad hospodářského výsledku je odrazem dlouhodobého útlumu tradičních přeprav, především uhlí a hutních výrobků, které v minulosti tvořily základ železniční nákladní dopravy. Ani růst v oblasti kombinované dopravy či zahraničních výkonů nedokázal tento pokles plně nahradit,“ uvedl v pololetní zprávě o hospodaření Českých drah jejich generální ředitel Michal Krapinec.

Škrtání plánů. Nákladní dopravu na železnici potápí ústup průmyslu v Evropě

Proto přichází zeštíhlení. Firmu se zhruba šesti a půl tisíci zaměstnanců loni opustilo osm set lidí a dalších 700 by o práci mělo přijít během letošního roku. Cargo navíc prodává a šrotuje část svých přepravních kapacit, které se v současnosti ukazují jako nadbytečné.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Když dědeček dovolí. Trumpova vnučka dobývá trh vlastní kolekcí oblečení

Mnoho teenagerů má dnes své vlastní módní značky, ale pouze jedna dívka může využívat Bílý dům k propagaci svých oděvů. Seznamte se s Kai Trumpovou, 18letou vnučkou amerického prezidenta. Minulý...

Končí šéf ČD Cargo. Státního dopravce zaskočil pokles přepravy uhlí

Ve vedení státem vlastněné společnosti ČD Cargo skončil v úterý jeho předseda představenstva Tomáš Tóth. Oficiálním důvodem jeho rezignace byly vážné osobní důvody. Do doby výběru nového předsedy...

7. října 2025  15:30

Orlen je proti plýtvání. Na svých pumpách nabízí neprodané jídlo se slevou

Zákazníci čerpacích stanic Orlen mohou nově přes aplikaci Nesnězeno nakoupit neprodané jídlo z nabídky jeho občerstvení Stop Cafe. Projekt, který má pomoci omezit plýtvání potravinami, běží zatím...

7. října 2025  13:11

Slovensko bude na novém jaderném zdroji nejspíš spolupracovat s USA, řekl Fico

Slovensko bude na projektu nového jaderného zdroje s výkonem přes 1000 megawattů ve vlastnictví státu spolupracovat zřejmě se Spojenými státy. Oznámil to slovenský premiér Robert Fico na Evropském...

7. října 2025  12:34

Zahraniční obchod Česka dále oslabuje stav německého průmyslu, říkají analýzy

Výkon zahraničního obchodu Česka nadále oslabuje nepříznivá situace v německém průmyslu, která se dále zhoršila uvalením cel na dovoz do Spojených států. ČTK to dnes řekli analytici. Z dnes...

7. října 2025  11:20

Týden inovací představí i novinky pro širokou veřejnost

Ve čtvrtek a pátek 9. a 10. října probíhá v Praze již desátý ročník akce Týden inovací. Kombinace veletrhu a konference představí desítky praktických vylepšení a přináší zamyšlení nad jejich dalším...

7. října 2025

Projekt vysokorychlostní trati v USA se komplikuje. Bude o miliardy dražší

Ačkoliv Spojeným státům z pohledu infrastruktury dlouhodobě dominují především silniční komunikace, na jaře loňského roku zahájila společnost Brightline West výstavbu nové železniční vysokorychlostní...

7. října 2025  9:59

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

7. října 2025

Místo aut obrněná vozidla. Automobilky v krizi zvažují fúzi s obranným průmyslem

Premium

Tradiční evropské automobilky jsou kvůli potížím s přechodem na elektromobilitu v problémech. V Německu se kvůli tomu zavírají továrny, o práci už přišly tisíce lidí, hlavně u dodavatelských firem...

7. října 2025

Rychlotrať u Brna musí splnit šedesát podmínek, myslí se i na vlhy a břehule

První čtyřicetikilometrový úsek rychlotratí v Česku získal zelené razítko EIA – a s ním i přesná pravidla, kolikrát do roka bude nutné kosit louky, požadavek na stěhování vlh, břehulí a ledňáčků nebo...

6. října 2025

Větší utrácení i zdražování. Analytici řekli, co čeká ekonomiku po volbách

Ve volbách zvítězilo hnutí ANO, které ve svém programu slibuje velké rozdávání. Chce například vyšší rodičovský příspěvek nebo zjemnit změny v důchodech, které prosadila dosavadní vláda. Podle...

6. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bez helmy pokuta. Pozor na přísnější pravidla na alpských sjezdovkách

Lyžaři a snowboardisté, kteří se chystají tuto zimu do Itálie, by se měli připravit na nové bezpečnostní regule, které země zavádí. Jejich nedodržení může vést k vysokým pokutám a pozastavení...

6. října 2025  15:58

V Třinci uvedli do provozu opravenou vysokou pec, časem ji nahradí elektrická

Třinecké železárny už opět vyrábějí surově železo ve dvou vysokých pecích. Produkci omezila rekordně krátká odstávka pece číslo čtyři kvůli její rekonstrukci, která trvala jen 42 dní a přišla na 700...

6. října 2025  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.