Obnova Fantovy budovy pokračuje. Za stamiliony se opraví i další nádraží

Kromě nové fasády bočních traktů má u Fantovy budovy Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v plánu výměnu oken a částečnou opravu střechy. Práce mají začít v dubnu a vyjdou na 171 milionů korun. Ani po jejich dokončení ale nebude secesní budova od architekta Josefa Fanty kompletně opravená. Současný plán prací nepočítá s tím, že by se opravovaly vnitřní prostory bočních křídel.

„Ty by se měly opravovat v letech 2021 až 2023,“ řekla iDNES.cz mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Náklady na poslední fázi oprav správa železnic odhaduje na půl miliardy korun.

S přerušenou opravou fasády historické budovy pražského hlavního nádraží začal na jaře 2016 ještě bývalý nájemce, italská společnost Grandi Stazioni. Nezvládl ji ovšem dokončit, protože na podzim téhož rokoku mu správa železnic kvůli zpožděním při opravách neprodloužila nájemní smlouvu.

Rozsáhlá rekonstrukce největšího tuzemského nádraží začala už před třinácti lety. Kvůli nedostatku vlastních prostředků tehdy České dráhy rekonstrukci přenechaly zmíněné společnosti. Ta se zavázala, že jej do pěti let zrekonstruuje a následujících 30 let za to bude pobírat příjmy z pronájmu komerčních prostor na pražském nádraží.

Grandi Stazioni však zvládla v termínu opravit pouze odbavovací halu, ve které otevřela řadu obchodů, rekonstrukce historické budovy se protáhla až do října 2016.

Na smíchovské nádraží bude supermarket

SŽDC plánuje i další renovace. Na 400 milionů korun vyjde rekonstrukce smíchovského nádraží. Stavební práce, při kterých by měla být kompletně zrekonstruována výpravní budova, by měly začít během léta. „Cílem bude její maximální využití, oživení prostor a zvýšení cestovního komfortu. Mimo jiné zde dojde k rozšíření nabídky doplňkových služeb pro cestující, například nově zde vznikne komerční prostor pro supermarket,“ uvedla Správa železnic.

Na červenec připravují železničáři zahájení rekonstrukce nádražní budovy v Berouně, která má vyjít na 233 milionů korun. Kromě odbavovací haly bude zrekonstruována i sousední kancelářská budova.

Dalších 138 milionů korun si pak vyžádá dvouletá přestavba nádražní budovy v Havířově, která pro letošní rok představuje největší investici do oprav nádraží na Moravě. Podobně jako u berounského nádraží počítá rekonstrukce i s obnovou administrativní části budovy, kde vznikne nová čekárna pro cestující i odpočinková místnost pro vlakový personál.

Kromě zmíněných velkých nádraží připravují pro letošní rok železničáři zahájení oprav rovněž ve Frenštátu pod Radhoštěm, Šternberku, Bohumíně, Křižanově, nebo v Třebíči.