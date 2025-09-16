Ministr Kupka oznámí, co bude dál s výtoňským mostem

Ministr dopravy Martin Kupka a zástupci Správy železnic oznámí, jaký bude další osud železničního mostu přes Vltavu pod pražským Vyšehradem. Na tiskové konferenci mají představit předpokládaný harmonogram výstavby provizorního mostu, který by po dobu rekonstrukce dočasně nahradil stávající most a zajistil železniční spojení mezi Smíchovským a hlavním nádražím. Prezentaci odvysílá v přímém přenosu od 11.00 portál iDNES.cz.

Původně Správa železnic počítala s nahrazením vrchní části památkově chráněného mostu mezi Výtoní a Smíchovem novou tříkolejnou stavbou na původních pilířích. Plán ale vzbudil řadu odmítavých reakcí.

Restaurační a vyhlídková loď Grand Bohemia na vyhlídkové plavbě po Vltavě v Praze pod Vyšehradským železničním mostem, v pozadí Vyšehrad. (1. června 2022)
V Praze na Výtoni spadlo tramvajové vedení
Hlávkův most i některé lávky jsou v dezolátním stavu.
Aktualizovaná podoba mostu na Výtoni (10. listopadu 2023)
20 fotografií

V létě zástupci Výboru UNESCO doporučili Praze most nebourat a podpořili jeho rekonstrukci i zachování na současném místě. Ministr dopravy Martin Kupka už dříve řekl, že rozhodnutí o budoucnosti mostu záleží na postoji UNESCO i na posudku vlivu na kulturní dědictví, které s UNESCO dohodla Správa železnic. Představit chce ucelený harmonogram dalšího postupu.

Dosavadní dvoukolejný most se měl podle původních plánů přesunout proti proudu mezi Modřany a Velkou Chuchli, kde by dále sloužil jako lávka pro pěší a cyklisty. Občanské spolky, městské části a další organizace ale prosazovaly opravu mostu, který od přelomu 19. a 20. století dotváří jedinečné pražské panorama a přispívá k výjimečné hodnotě historického jádra hlavního města. Zbourání mostu by podle nich mohlo vést k vyškrtnutí pražské památkové rezervace ze seznamu světového dědictví UNESCO.

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Původní železniční most na Výtoni byl zprovozněn v roce 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Slouží vlakům, ale díky lávkám pro pěší i chodcům. Podle odborníků je významnou technickou kulturní památkou a jeho nýtovaná konstrukce je památkově chráněná. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě už několik let výrazně omezen.

