Ministr Kupka oznámí, co bude dál s výtoňským mostem

Původně Správa železnic počítala s nahrazením vrchní části památkově chráněného mostu mezi Výtoní a Smíchovem novou tříkolejnou stavbou na původních pilířích. Plán ale vzbudil řadu odmítavých reakcí.
V létě zástupci Výboru UNESCO doporučili Praze most nebourat a podpořili jeho rekonstrukci i zachování na současném místě. Ministr dopravy Martin Kupka už dříve řekl, že rozhodnutí o budoucnosti mostu záleží na postoji UNESCO i na posudku vlivu na kulturní dědictví, které s UNESCO dohodla Správa železnic. Představit chce ucelený harmonogram dalšího postupu.
Dosavadní dvoukolejný most se měl podle původních plánů přesunout proti proudu mezi Modřany a Velkou Chuchli, kde by dále sloužil jako lávka pro pěší a cyklisty. Občanské spolky, městské části a další organizace ale prosazovaly opravu mostu, který od přelomu 19. a 20. století dotváří jedinečné pražské panorama a přispívá k výjimečné hodnotě historického jádra hlavního města. Zbourání mostu by podle nich mohlo vést k vyškrtnutí pražské památkové rezervace ze seznamu světového dědictví UNESCO.
Původní železniční most na Výtoni byl zprovozněn v roce 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Slouží vlakům, ale díky lávkám pro pěší i chodcům. Podle odborníků je významnou technickou kulturní památkou a jeho nýtovaná konstrukce je památkově chráněná. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě už několik let výrazně omezen.