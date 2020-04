Jízdenky platné pro všechny vlaky půjdou koupit mobilem. Díky nové aplikaci

Původní termín spuštění pilotního provozu pro cestování u více dopravců na jedinou jízdenku plánoval státní podnik Cendis na začátek května.

„Připravený byl čtyřměsíční test na trati z České Lípy do Rumburku, kde je souběh osobních vlaků ČD a rychlíků Arrivy a také na trati z Plzně do Mostu a několika dalších tratích v blízkém okolí této linky v Ústeckém kraji. Tady se do pilotního provozu zapojí společnosti GW Train Regio, České dráhy, Regiojet a Die Länderbahn,“ řekl MF DNES Martin Opatrný, tiskový mluvčí Cendisu, který pro stát spuštění jednotné jízdenky připravuje.

V pilotním provozu si chtěl stát vyzkoušet vydávání papírových jízdenek platných u všech dopravců. Kvůli poklesu zájmu o cestování a zrušení celé řady spojů ale v současnosti testování nedává smysl. Nový termín testovacího provozu proto Cendis po dohodě s ministerstvem dopravy posunul o měsíc na 1. června.

Kromě papírových jízdenek ale stát chystá i mobilní aplikaci. Ta bude fungovat podobně jako jiné online prodejní kanály, jaké mají jednotlivé kraje nebo například České dráhy v podobě aplikace Můj vlak. Výhodou připravované státní aplikace ale bude to, že v ní budou vidět vlaky všech dopravců a nebude tak omezená na jedinou dopravní společnost, nebo pouze na vlaky zapojené do integrovaných systémů kraje.

V aplikaci půjde koupit jednotlivé nebo traťové jízdenky, rezervovat sedadlo v konkrétním vlaku a provádět další objednávky. Novinkou budou mapy včetně automatického rozpoznání polohy mobilního zařízení, což má cestujícím pomoci pro lepší orientaci v okolí stanic. Aplikace má zároveň obsahovat i pomocníka pro handicapované, kteří si tak budou moci dopředu objednat asistenci vlakového personálu včetně objednávky plošiny pro nástup do vlaku s invalidním vozíkem.

„Snažíme se, aby aplikace nabídla informace o online poloze vlaků, abyste se mohli podívat, jestli jede váš spoj včas, nebo třeba doplňující informace, na jakém nástupišti vlak v dané stanici zastaví. To zatím ale nemůžeme ještě na sto procent slíbit, aktuálně o přístupu k těmto datům jednáme se Správou železnic,“ uvedl Opatrný. Podle něj bude e-shop podporovat platby přes Apple Pay a Google Pay. Lidem, kteří se nebudou chtít ve vlacích prokazovat například občanským průkazem bude aplikace nabízet alternativu v podobě virtuální identifikační karty.