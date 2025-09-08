Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Věříme, že s touto lokomotivou se stáváme dopravcem evropským a plnohodnotným,“ uvedl u příležitosti představení prvního vectronu v barvách Českých drah generální ředitel dopravce Michal Krapinec. Flotilu vozidel Siemens Vectron buduje dopravce už několik roků a provozuje jich desítky. Tento nový stroj je nicméně konstruovaný pro vyšší rychlost, která je na vybraných mezistátních trasách nezbytná.
To se týká například trasy z Prahy do Berlína a dále do Hamburku, kde tyto lokomotivy poslouží jako pohonná jednotka netrakčních souprav ComfortJet. Pro comfortjety bude trvale využíváno dvacet lokomotiv této nové generace. Kromě zmíněné trasy do Hamburku budou obsluhovat ještě linku do Kodaně a spojení do Vídně i jihorakouského Grazu, která se po otevření nové rychlostní železnice Koralmbahn prodlouží o úsek do Villachu.
|
Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost
Další využití by lokomotivy mohly najít na trase do Budapešti. Tam v současnosti maximální rychlost neuplatní, nicméně i tam se plánuje její zvýšení. Další frekvence se nabízí v Polsku a v Německu. Podle náměstka ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety objednané množství nových vozidel Českým drahám otevírá dveře v jednání se zahraničními dopravci a objednateli. Drahám se tak daří nahrazovat spoje jiných dopravců, kteří přestávají plnit požadované technické parametry.
Nejdříve vyrazí na Slovácko
V Česku je v současnosti osm lokomotiv Siemens Vectron nejnovější generace, které budou prozatím ve zkušebním provozu jezdit na trase R18 jako hnací vozidla na Slováckých expresech mezi Prahou a Starým Městem u Uherského Hradiště. Do konce letošního roku by jich dopravce měl obdržet celkem dvě desítky.
Předchozí generace vectronů byly konstruovány pro rychlosti 160 a 200 kilometrů v hodině. „Má jiný sběrač, upravený podvozek a kompletně nový software. Ono to na první pohled nevypadá, ale těch změn je s novým typem strašně moc,“ uvedl výkonný ředitel české pobočky Siemens Mobility Roman Kokšal.