Z kolejí zmizí krysy a banány. Rozloučí se i plecháč

„Byla to veliká prestiž, takže většina strojvedoucích chtěla na té mašině jezdit. Už jenom proto, jak vypadala a jak byla silná,“ řekl MF DNES viceprezident Federace strojvůdců Jaroslav Vincour. Stroj s výrazným zkoseným profilem dokázal táhnout i patnáctivozové rychlíky.

Tyto rychlíkové a expresní lokomotivy vyrobené na konci sedmdesátých let se už na konci loňského roku rozloučily s provozem na koridorové trati mezi Prahou a Žilinou. Musely. Vytlačil je odtud výhradní provoz pod novým zabezpečovačem ETCS.

Poslední dvě lokomotivy od té doby pravidelně jezdily jen na lince z Prahy do Děčína. A i když se tamní spojení přepne na výhradní provoz pod jednotným evropským zabezpečovačem až po roce 2027, jejich využívání přestalo dávat smysl.

Na kráse řízení těchto veteránů se v posledních letech podepsaly znaky stáří i porovnání s komfortem nových lokomotiv. Nebylo výjimkou, když si strojvedoucí museli kolena kvůli průvanu zakrývat dekou, což je ve srovnání s vakuově uzavřeným pracovištěm v moderních lokomotivách rozdíl.

„Z pravidelného provozu nyní odstavujeme lokomotivy řad 150.2 a 151. Do roka až dvou let je budou následovat poslední stroje řad 242 a 371, které mají už jen okrajové výkony. Útlumem procházejí i řady 163 a stejný osud čeká zhruba do dvou let motorové vozy řady 854,“ uvedl Jiří Ješeta, který má v Českých drahách na starosti osobní dopravu.

Řadě 242 se lidově říkalo plecháč a vyráběla ji Škoda Plzeň v letech 1975 až 1981, řada 371 přezdívaná bastard vznikla koncem devadesátých let modernizací řady 372. Pod řadou 163 se pak skrývají dieselové soupravy známé z neelektrifikovaných rychlíkových tratí, které si během provozu vykoledovaly přezdívku hydra.

Gorily ještě přežívají

Na Slovensku stále zůstává dočasně v provozu „sesterská“ řada 350 označovaná gorila. Jde vlastně o původní model umožňující jízdu jak pod stejnosměrným , tak střídavým napájením, ze kterého banán vznikl odstraněním střídavé soustavy.

Celá série dvaceti lokomotiv vyrobených v plzeňské Škodovce putovala do depa v Bratislavě, odkud obsluhovala linku Praha–Bratislava–Budapešť. Loni na podzim ale Železničná spoločnosť Slovensko oznámila, že gorily začne postupně vyřazovat a nahradí je německými lokomotivami Vectron.

Ještě před spuštěním výhradního provozu pod zabezpečovačem ETCS na české části koridoru ale zajížděly do Prahy jen sporadicky jako mimořádná náhrada za modernější stroje. Primárně se pohybovaly na trati Bratislava–Košice. Část z nich je sice systémem ETCS vybavena, jde ale o typ zabezpečovače s nižším standardem L1, který je na české síti nedostatečný.

Krysy a banány nejsou prvními stroji, které postihla generační obměna urychlená zavedením ETCS. První na ráně byly nejstarší elektrické lokomotivy z padesátých let minulého století označované bobiny nebo jejich ekvivalenty užívané v nákladní dopravě. Důvodem je skutečnost, že moderní zabezpečovače potřebují pro komunikaci s infrastrukturní částí takzvanou palubní jednotku, což je poměrně složité zařízení náročné na prostor. Vyřešit jeho optimální umístění napříč různými typy vozidel je proto poměrně náročné. Zejména u starších vozidel nebo méněkusových sérií se navíc pořízení nevyplácí.

Z provozu ale mizí i další stroje. Nejmenší motorové vozy 810 s lidovým názvem orchestrion nebo šukafon kapacitně odpovídají autobusům a donedávna jezdily na menších tratích. Náhradou za ně mají být například jejich modernizované verze v podobě dvouvozových nebo třívozových souprav Regionova. Vývoj jednovozové jednotky se totiž evropským dopravcům nevyplácí. Zejména v situaci, kdy není jasné, jakým technologickým směrem se bude doprava na neelektrifikovaných tratích ubírat.