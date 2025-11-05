Hotové nebo ve výstavbě jsou oba konce stavby, tedy úseky na Kladně a v centru Prahy – Negrelliho viadukt. Mnohem náročnější jsou ale úseky procházející pražskou sídelní zástavbou.
V současnosti nejkomplikovanější část, kde Správa železnic naráží na odpor občanů, je mezi Ruzyní a Veleslavínem. „Jsme v pozici, že všude je nějaký bydlící soused, je tam určitá semknutost, petice a tak dále. Uvidíme, jak to tam dopadne,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Hodnota prací byla vyčíslena na 32,9 miliardy korun. To je částka, jakou by výstavba stála, pokud by ji platil stát. Protože je ale PPP jen jinak postaveným druhem půjčky, bude celková suma, kterou ve výsledku stát zaplatí, mnohem vyšší.