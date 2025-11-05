Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď

Premium

Vizualizace stanice Nádraží Veleslavín | foto: Správa železnic

Tomáš Cafourek
Rok 2030 je podle Správy železnic stále platným cílem, do kterého by se mělo dokončit mnoho desetiletí očekávané železniční spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni. Původní rychlodráha, která se v průběhu let diskusí změnila v konvenční dvojkolejnou trať, počítá i s využitím soukromých peněz na těch úsecích, které se budou stavět na zelené louce a které napojí největší tuzemské letiště na železniční síť u pražské Hostivice a u Jenče.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Hotové nebo ve výstavbě jsou oba konce stavby, tedy úseky na Kladně a v centru Prahy – Negrelliho viadukt. Mnohem náročnější jsou ale úseky procházející pražskou sídelní zástavbou.

V současnosti nejkomplikovanější část, kde Správa železnic naráží na odpor občanů, je mezi Ruzyní a Veleslavínem. „Jsme v pozici, že všude je nějaký bydlící soused, je tam určitá semknutost, petice a tak dále. Uvidíme, jak to tam dopadne,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Hodnota prací byla vyčíslena na 32,9 miliardy korun. To je částka, jakou by výstavba stála, pokud by ji platil stát. Protože je ale PPP jen jinak postaveným druhem půjčky, bude celková suma, kterou ve výsledku stát zaplatí, mnohem vyšší.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Katar pohrozil, že přestane EU dodávat kapalný plyn. Vadí mu bruselská směrnice

Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Na...

Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok

Přes devět miliard korun. Tolik jen za loňský rok přispěly české domácnosti na platby za podporované zdroje energie. Povinný příspěvek na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných...

5. listopadu 2025

Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď

Premium

Rok 2030 je podle Správy železnic stále platným cílem, do kterého by se mělo dokončit mnoho desetiletí očekávané železniční spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni. Původní...

5. listopadu 2025

To nejhorší je za námi, hlásí evropské automobilky. Příští rok může znamenat obrat

Evropští výrobci automobilů se po sérii varování před poklesem zisků v roce 2025 pomalu blíží k oživení v příštím roce. Analytici zvyšují odhady jejich zisků díky snižování nákladů i dalším plánům na...

4. listopadu 2025

Karta se obrací. České a polské firmy skupují své německé konkurenty

Německé ekonomice se nedaří. Malé a střední firmy bojují s finančními problémy a podle průzkumu státní rozvojové banky KfW letos ukončí svou činnost až 231 tisíc německých malých a středních podniků....

4. listopadu 2025

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

4. listopadu 2025  13:38

Fondu chybí 10 miliard. Stát odsuzuje k zániku horské oblasti, říkají farmáři

Farmáři ze znevýhodněných horských a podhorských oblastí se obávají o vyplacení nárokových dotací. Státu totiž prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) došly peníze, letos...

4. listopadu 2025  12:50

Dráhy plánují omladit vozový park. Nejstarší lokomotivě nemá být víc než dvacet let

České dráhy plánují do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných zhruba 31 let na maximálně 20 let. Zároveň chtějí snížit počet typů vozidel z více než 130 na asi 80, sdělil mluvčí dopravce...

4. listopadu 2025  12:35

CSG na nákupech. Společnost získala většinu v srbském vývojáři motorů pro drony

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies kupuje většinový podíl v srbské firmě MUST Solutions,...

4. listopadu 2025  11:46

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

18. října 2025,  aktualizováno  4. 11. 10:42

Starbucks prodává většinu byznysu v Číně. Plánuje v zemi dvacet tisíc kaváren

Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční společnosti Boyu Capital. Hodnota transakce činí čtyři miliardy amerických dolarů (84,5 miliardy Kč)....

4. listopadu 2025  8:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

I přírodní diamant lze obarvit, je velmi těžké to rozeznat, popisuje odborník

Diamanty nemusí být pouze čiré. Mohou být zelené, žluté a mezi nejvzácnější patří přírodní červené kameny. Jak probíhá jejich katalogizace a které jsou nejcennější? To v druhém dílu...

4. listopadu 2025

CSG akvíruje českou společnost Hydraulics. Plánuje zásadně navýšit její výsledky

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, podepsala akviziční smlouvu na koupi společnosti Hydraulics, významného českého výrobce v...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.