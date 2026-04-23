Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Tomáš Cafourek
  14:44
Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním naklápěním vagonů nebo jediným podvozkem na konci každého ze třinácti vozů chce dopravce na svých spojích výhledově prodloužit až na Ukrajinu.

Technickou mimořádností těchto tři desítky let sloužících vlaků je dieselová elektrocentrála nacházející se hned za elektrickou lokomotivou.

„Jde o autonomní dieselagregát, který napájí celou jednotku. Funguje světlo, funguje klimatizace a udržuje to ve vlaku komfort,“ uvedl provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. To běžně v provozu zajišťuje lokomotiva. Protože ale plány Leo Expressu směřují směrem na východ, má autonomní centrála smysl při přepřahání strojů při přechodu na širokorozchodnou kolejovou síť. To může běžně trvat dvě nebo tři hodiny.

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express, který vznikl díky strategickému partnerství s Renfe a bude nasazen na mezinárodních linkách v Česku a na Slovensku. (23. dubna 2026)
Nová vlaková souprava Leo Expressu na Hlavním nádraží v Praze (23. dubna 2026)
Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)
Představení nových vlaků Leo Express, které vznikly díky strategickému partnerství s Renfe a budou nasazeny na mezinárodních linkách v Česku a na Slovensku (23. dubna 2026)
26 fotografií

V současnosti jsou jednotky Talgo schválené ale jen pro provoz v Česku a na Slovensku navíc na nižší rychlost. Přestože soupravy by uměly zvládat i dvousetkilometrovou rychlost, razítko mají jen na 160. V současnosti se totiž na trase žádný dvoustovkový úsek nevyskytuje. Kromě zmiňované Ukrajiny, kam by společnost ráda vyjela do dvou let ovšem za předpokladu ukončení horké fáze bojů, zvažuje ještě schvalování spojů pro koleje v Polsku a v Maďarsku.

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Ve srovnání s vlaky, na které jsou čeští cestující zvyklí, mají vagony španělské výroby zhruba poloviční délku. Stroje kromě Španělska a Portugalska mají za sebou službu například v Německu, ale obdobné soupravy jezdí i v Kazachstánu a Srbsku.

Tři desítky let staré vozy prošly renovací ve Španělsku před dvanácti roky. Částečná renovace soupravy čekala i po příjezdu do Česka. „Hlavně jsme upravovali interiér. To znamená naše podhlavníky na sedačkách, vyčištění, polepy a kompletně jsme udělali lak v exteriéru,“ uvedl Kysil.

Leo Express v novém kabátě. Dopravce představil španělské soupravy Talgo

Vagony nabízí dvě elektrické zásuvky před každým dvojsedadlem, nadstandardní je počet toalet – deset na celkových 350 sedadel. V soupravě je zařazený mimo jiné i oddíl pro cestující s dětmi, bistrovůz nebo výdejní automat na nápoje a drobné občerstvení.

Od 30. dubna budou tyto vlaky jezdit na dvou nových linkách. Dva zpáteční spoje pojedou mezi Prahou a Prešovem a mezi Prahou a Bratislavou přes Zábřeh na Moravě, Olomouc, Přerov. Jeden ze dvou spojů do slovenské metropole pojede až na zastávku Bratislava-Petržalka.

