„Vlak prochází standardními testy, kterými prochází každá vlaková jednotka,“ řekl iDNES.cz bez dalších podrobností mluvčí Leo Express Emil Sedlařík. To obvykle znamená brzdové zkoušky, zkoušky proti vykolejení a zkoušky působení vozidla na trať, takzvané dynamické zkoušky. Součástí běžné série ověřovacích postupů je rovněž zkouška elektromagnetické kompatibility, která zjednodušeně znamená prověření, zda systémy vlaku nebudou ovlivňovat například zabezpečovací systémy na trati.
V tomto případě je ale otázkou, jaké zkoušky společnost u Výzkumného ústa VÚŽ objednala. Podrobnosti k příjezdu vozidla, který oznámil na začátku srpna španělský deník el Economista, totiž Leo Express nesděluje.
Talgo VI označovaný rovněž jako Talgo Pendular jsou svým technickým řešením výjimečným strojem. Specifikem všech vozidel Talgo je umístění jediného podvozku v zadní části každého vagonu (jednonápravové podvozky) , které zároveň dokážou měnit šíři rozchodu. Princip umístění samostatných kol na místo obvyklých dvojkolí navíc snižuje hmotnost a výškový profil vlaku, odvrácenou stranou pak mohou být vibrace, které mohou být problematické na některých druzích infrastruktury.
Zvláštností Talga VI vyráběného v devadesátých letech minulého století je schopnost pasivního naklápění, což umožňuje projíždět rychleji v obloucích. Na rozdíl od v Česku známého pendolina ale nejde o aktivní systém, který soupravy naklápí, ale o systém pasivní. Ten zjednodušeně řečeno funguje na principu kyvadla.
Podle deníku el Economista bude mít tuzemský dopravce, ve kterém majoritní podíl drží španělské železnice Renfe, k dispozici trojici souprav Talgo VI pocházející z poslední série vozidel používaných donedávna na španělských tratích. „Poslední vlaky, které byly uvedeny do provozu, byly renovovány v letech 2019 a 2020, přičemž se vylepšil jejich interiér, elektrické systémy, sedadla a pohodlí, aby zůstaly v provozu,“ uvedl el Economista.