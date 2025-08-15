Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Tomáš Cafourek
  12:57
Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel, která jsou na české železnici běžně k vidění. Zájem živí i dopravce Leo Express tím, že o plánech s využitím soupravy příliš nemluví.

„Vlak prochází standardními testy, kterými prochází každá vlaková jednotka,“ řekl iDNES.cz bez dalších podrobností mluvčí Leo Express Emil Sedlařík. To obvykle znamená brzdové zkoušky, zkoušky proti vykolejení a zkoušky působení vozidla na trať, takzvané dynamické zkoušky. Součástí běžné série ověřovacích postupů je rovněž zkouška elektromagnetické kompatibility, která zjednodušeně znamená prověření, zda systémy vlaku nebudou ovlivňovat například zabezpečovací systémy na trati.

V tomto případě je ale otázkou, jaké zkoušky společnost u Výzkumného ústa VÚŽ objednala. Podrobnosti k příjezdu vozidla, který oznámil na začátku srpna španělský deník el Economista, totiž Leo Express nesděluje.

Fronta přes celé nástupiště. Veterán francouzských rychlodrah přilákal davy

Talgo VI označovaný rovněž jako Talgo Pendular jsou svým technickým řešením výjimečným strojem. Specifikem všech vozidel Talgo je umístění jediného podvozku v zadní části každého vagonu (jednonápravové podvozky) , které zároveň dokážou měnit šíři rozchodu. Princip umístění samostatných kol na místo obvyklých dvojkolí navíc snižuje hmotnost a výškový profil vlaku, odvrácenou stranou pak mohou být vibrace, které mohou být problematické na některých druzích infrastruktury.

Zvláštností Talga VI vyráběného v devadesátých letech minulého století je schopnost pasivního naklápění, což umožňuje projíždět rychleji v obloucích. Na rozdíl od v Česku známého pendolina ale nejde o aktivní systém, který soupravy naklápí, ale o systém pasivní. Ten zjednodušeně řečeno funguje na principu kyvadla.

Podle deníku el Economista bude mít tuzemský dopravce, ve kterém majoritní podíl drží španělské železnice Renfe, k dispozici trojici souprav Talgo VI pocházející z poslední série vozidel používaných donedávna na španělských tratích. „Poslední vlaky, které byly uvedeny do provozu, byly renovovány v letech 2019 a 2020, přičemž se vylepšil jejich interiér, elektrické systémy, sedadla a pohodlí, aby zůstaly v provozu,“ uvedl el Economista.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

15. srpna 2025  12:57

Putin chce mít z Rusů vinařské patrioty, vinařství u Černého moře expandují

Během květnové přehlídky ke Dni vítězství vítali ruští lídři své hosty víny z jižního Ruska a anektovaného Krymu. Náhoda to nebyla. Ruský prezident Vladimir Putin upozorňoval, že při oslavách 80....

15. srpna 2025  12:09

Vedra zvyšují spotřebu elektřiny, snižují i účinnost solárních elektráren

Současná vlna veder zvýšila spotřebu elektřiny oproti předchozímu týdnu až o sedm procent. Důvodem je hlavně vyšší využití chladících zařízení, především pak klimatizací v budovách, uvádí mluvčí...

15. srpna 2025  10:44

Dvě miliardy dolarů. Zakladatel Nike daroval rekordní sumu na výzkum rakoviny

Nejbohatší muž amerického státu Oregon a spoluzakladatel jedné z nejznámějších značek oblečení Nike Phil Knight se rozhodl darovat část svého jmění na výzkum rakoviny. Společně se svojí manželkou...

15. srpna 2025  6:31

Upršený červenec vyhnal Čechy k moři, srpnová vedra na sever

Proměnlivé počasí letošního léta se odráží i v cestovatelských preferencích Čechů. Vedra vyhánějí turisty na sever, upršené počasí zase na jih. V červenci tak kvůli dešťům stoupl prodej zájezdů až o...

15. srpna 2025

Větrníky mezi stromy. Státní lesy nabízejí energetikům pozemky pro zelenou energii

Premium

Řada plánovaných obnovitelných zdrojů energie naráží v Česku na nesouhlas obyvatel. Lesy České republiky a Komora obnovitelných zdrojů energie se nechaly inspirovat v několika evropských zemích, což...

15. srpna 2025

Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich dlouhodobě miluje i automobilku Tesla, která patří pod křídla amerického miliardáře Elona Muska. Ačkoliv...

14. srpna 2025  19:17

Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

Prodeje zmrzlin se po částečném ochlazení poptávky v červenci opět zvedají, v mezitýdenním srovnání nárůst dosahuje i desítek procent. Návrat veder ukazuje také zvýšený zájem o výrobníky ledu.

14. srpna 2025  14:23

Americké přístavy mají rekordní obrat. Všichni se zásobí kvůli clům

Celní nejistota vedla na počátku léta k mohutnému předzásobení amerických firem i obchodníků. Vidět je to i na datech přístavu v Los Angeles, který v červenci odbavil největší objem kontejnerů ve...

14. srpna 2025  13:15

S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace

Hračka Labubu, která se v poslední době těší nezvyklé popularitě, se čím dál častěji stává cílem padělatelů. A většina z nich představuje pro malé děti zdravotní riziko, a to zejména kvůli malým...

14. srpna 2025  12:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajina získá z EU půl miliardy eur na nákup plynu, nemá dostatek zásob na zimu

Evropská unie pomůže Ukrajině s rekordním úvěrem ve výši půl miliardy eur na doplnění zemního plynu před zimou. Zásobníky jsou v důsledku ruských útoků na nejnižší úrovni za 12 let.​ Evropská...

14. srpna 2025  11:34

Pražské letiště obnovuje provoz na hlavní dráze. Letadla měsíce létala nad městem

Přímý přenos

Letový provoz na pražském letišti se v pátek odpoledne vrátí na hlavní dráhu. V minulých měsících byl kvůli její rekonstrukci provoz na vedlejší dráze. Redakci iDNES.cz to řekla mluvčí Letiště...

14. srpna 2025  9:46,  aktualizováno  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.