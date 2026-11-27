„Záchranné požární vlaky musí mít nezávislý pohon. Čili diesel, nebo v dnešní době akumulátor. Musí mít přetlakovou kabinu a dostatečné zásoby stlačeného vzduchu,“ uvedl vrchní ředitel provozní sekce Drážního úřadu Jan Vrbata. To je nezbytné jednak pro ochranu zasahujících hasičů, ale i pro možnosti evakuace cestujících z uvázlých vlaků.
Existuje více typů požárních vlaků podle toho, zda jsou zaměřené na hašení požáru nebo spíše designované jako záchranářské, a mají tedy více prostoru pro odvoz lidí. V každém případě je ale nutné vybavení, které vlaku umožní pohybovat se v prostředí s prakticky nulovou viditelností.
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Kolik vlaků bude pro zajištění budoucích tunelů potřeba, bude jasné ve chvíli, kdy se obě stavby dostanou do fáze projektové přípravy a kdy začne být jisté, jaké materiály budou použité a jaká požární rizika hrozí.
Na obou koncích tunelu
“Nediskutuje se jen o požárních vlacích, ale i o jejich umístění tak, aby byly blízko tunelů a byly v něm dostatečně rychle s připravenou posádkou,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Správy železnic Jan Blecha. V případě tunelu, který má výrazně zkrátit cestovní časy mezi Prahou a Berounem, se předběžně diskutuje o umístění jednoho požárního vlaku na straně pražského Smíchova a druhého u berounského portálu. „Jeden by měl být evakuační vlak a druhý požární vlak,“ uvedl Blecha s tím, že ale výsledná podoba vzejde z požárního posouzení samotné stavby.
Pokud by obdobný model byl nakonec použit i pro Krušnohorský tunel, byl by jeden v požárních vlaků umístěn na německé straně. Podobně jako u ostatních nákladů by pak zřejmě i náklady za požární vlaky byly rozdělené mezi obě země.
Tunel dlouhý až 30 kilometrů
V současnosti na české železnici stačí nižší požární kategorie vlaků označovaných jako kategorie A. Té podle předpisů stačí zachovat funkčnost provozu po dobu čtyř minut od vypuknutí požáru. Zajíždět mohou maximálně do pět kilometrů dlouhých tunelů, což v Česku v současnosti bohatě stačí. Nejdelší železniční tunel u plzeňských Ejpovic měří zhruba čtyři kilometry, zatímco u Berounského tunelu se počítá s 25kilometrovou délkou a tunel pod Krušnými horami směrem na německé Drážďany by měl být ještě o dalších pět kilometrů delší.
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Provoz v nich by tak měla obstarávat vozidla, kterým při propuknutí požáru neselže pohon, brzdy nebo osvětlení dalších patnáct minut proto, aby byla schopná buď tunel opustit, nebo alespoň dorazit na bezpečné místo v tunelu, odkud mohou cestující uniknout protipožárními štolami, případně být snadněji evakuováni požárním vlakem.
Jak uhasit bateriový vlak
Speciální záchranářská vozidla ale nejsou vybavena pouze pro zásahy v tunelech. Mohou zefektivnit i záchranné práce u vlaků uvázlých nebo hořících v jiném obtížně dostupném terénu, jako jsou dlouhé mostní estakády. Tam sice nehrozí tak vysoké riziko otravy spalinami, prostor pro hašení a evakuaci cestujících je ale i tam omezený.
Oba zmiňované tunely jsou součástí připravované sítě tzv. rychlých spojení. Řada nynějších drážních hasičů se ale zásahu v nich hned tak nedočká. Dokončené by měly být nejdříve po roce 2040.
Kromě přípravy na zásahy v tunelech se drážní hasiči začínají školit rovněž i na požární zásahy u bateriových vlaků. Požár baterie byl dlouhodobě strašákem. Protože zkušenost s požárem bateriového vlaku chybí, teoretická příprava na něj tak vyplývala ze zkušeností s hořením mnohem menších bateriových aut. U nich se obvykle využívalo ponoření celého auta do vodní lázně, dokud nedoběhne chemická reakce způsobená hořením článků.
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Obdobné řešení by na železnici bylo mnohem náročnější minimálně vzhledem k rozměrům nádrže. „V mezidobí došlo k vývoji bateriového systému tak, že baterie v těch prvních vlacích jsou segmentované,“ uvedl Blecha s tím, že drážní hasiči, experti z Výzkumného ústavu železničního a Škody Group, která je v současnosti největším dodavatelem bateriových vlaků pro českou železnici, o možnosti chlazení hořících článků jednali.
Úplné uhašení totiž není možné, kvůli rozdělení baterie do více článků je ale možné zabránit rozšíření hoření mezi články. Už z výroby jsou tak vlakové baterie vybavené vpustěmi, na které se dají nasadit hadice s chladivem a není tak nutné vždy prorážet ochrannou schránku baterie nebo ponořit celé vozidlo do vodní lázně.