Vepřové ramínko nebo paprikové penne. Dráhy představily sezonní menu

K jídlům české klasiky z nové nabídky patří například i sezonní polévka - hovězí vývar se zeleninou, nudlemi a játrovými knedlíčky, případně malinová limonáda. „Je to craftová limonáda od malé firmy od Prostějova,“ uvedl Pavel Moravec ředitel pro obchod a výrobu. Do nabídky se dostane i IPA od minipivovaru, konkrétně třináctistupňová Chroust UNION.

Právě čepované pivo je stálicí českých jídelních vozů. Přestože hospody si v posledních letech ve stále větší míře stěžují, že konzumace tohoto tradičního nápoje upadá, ve vlacích to podle Moravce cítit není. Do každého vlaku se před výjezdem takzvaně zbrojí dva sudy po dvaceti litrech, doplnil šéf provozu firmy, která catering ve vlacích dělá 65 let.

Jako sezonní dezert se v nabídce objeví citronový cheesecake. Sezonní menu je doplňkem stálého jídelního lístku, který obsahuje například svíčkovou na smetaně nebo kuřecí řízek s bramborovým salátem.

Jídelní vozy a bistrovozy provozují ČD denně ve 160 vlacích, tradičně jde o mezistátní a dálkové spoje. Tento segment trhu v posledních letech významně roste, loni se v nich počet cestujících zvýšil o dvanáct procent na sedm milionů lidí.

Podle vedení drah tomu částečně napomáhají právě služby na palubě vlaků „Catering je věc, která přispívá k tomu, že se cestující rozhodují, zda jet vlakem a také s kým,“ říká Jiří Ješeta, který má u Českých drah na starosti provoz osobních vlaků.

Dopravce se snaží kvalitu i servírování pokrmů dlouhodobě zlepšovat, i když při tom řeší některá provozní omezení. „Vlak není klasická restaurace. Je to specifický prostor, který je malý a pohybuje se. Jede rychlostí 200 kilometrů v hodině, později pojede i 230 a to je rychlost přistání letadla,“ uvedl Bohumír Bárta generální ředitel společnosti JLV, která pro České dráhy provoz jídelních vozů zajišťuje dlouhodobě.

Sezonní úpravy jídelního lístku připravila i konkurence. RegioJet letos na jaře ve svých vlacích ke stálé nabídce přidá šunkovou pizzatu, batátovou polévku nebo bagel s houbami. Zůstane také stálé sushi, svíčková nebo kuřecí na červeném kari. Leo Express v jarním menu chystá například smažený camembert s bramborami grenaille, indickou zeleninovou tikku masalu s rýží, mangovou tartaletku nebo tři druhy zmrzliny, uvedla ČTK.