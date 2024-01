Luxus i rychlost. Podívejte se na nejočekávanější nová vlaková spojení

1 Z Paříže do Berlína – v noci i přes den

Noční vlaky sítě Nightjet

V řadě států po celém světě počet uskutečněných vlakových spojů již začíná překračovat úroveň z roku 2019, což je mnohem rychlejší oživení, než odborníci předpokládali. Dopravci na rostoucí zájem reagují a přicházejí s novými dopravními spojeními. Ta nejzajímavější vybral portál CNN., který hned na první místo zařadil vylepšené spojené mezi Paříží a Berlínem.

Železniční spojení mezi těmito dvěma metropolemi je už od 90. let minulého století chabé. Až do nedávna neobsluhoval Paříž a Berlín žádný přímý vlakový spoj. To se však nedávno změnilo a Rakouské dráhy (ÖBB) přišly s prvním nočním přímým vlakem.

Zpočátku bude jezdit třikrát týdně přes Frankfurt a Štrasburk, cena za jízdenku k sezení začíná v přepočtu na zhruba 660 korunách, za lůžko se platí asi 2 400 korun. Analytici se domnívají, že zájem o tento spoj bude značný. Diskutovat se začíná i o prvním přímém denním spoji mezi Paříží a Berlínem. Cesta by mohla trvat necelých sedm hodin.