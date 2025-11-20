Na sklonku minulého roku se tuzemská železnice připravovala na spuštění jednotného evropského zabezpečovače ETCS na páteřních trasách. Panovaly obavy, že by přechod nemusel být hladký a že by velké množství výpadků, kdy systém ztratí některý ze sledovaných vlaků a kvůli tomu zastaví dopravu, mohly provoz na hlavním koridoru zastavit. Přechod kromě cestujících intenzivně sledovali zahraniční experti, kteří Česko podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody kvůli rozsahu plánované sítě pokryté ETCS označili za šprty.
Ani ne po roce je už situace jiná a plán na nasazení moderního, ale drahého zabezpečovače napříč sítí od tranzitních koridorů po poslední lokálky dostal první trhliny. Dost naznačuje i programové prohlášení nové vlády, ve kterém se mluví pouze o osazení páteřních komunikací do roku 2030 a o doplnění systému na tratě nižšího významu zde není ani zmínka.
O případném zavedení ETCS na lokálkách se rozhodne podle toho, zda na takovýto krok budou peníze.