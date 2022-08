Kupka: Na zlevnění energií máme měsíc, jinak přijde národní řešení

Elektrickou energii pro provoz elektrických lokomotiv nakupuje pro celou českou železnici centrálně Správa železnic. V současnosti ale má tento největší tuzemský odběratel energie problém najít dodavatele, který by elektřinu pro provoz vlaků zajistil. Podle Kupky je ale nutné, aby dopravci měli energii zajištěnou do října, kdy je nutné mít uzavřené smlouvy na další provoz.

Prvním mezníkem je setkání evropských ministrů zabývajících se energetikou, které svolal tuzemský šéf průmyslu a obchodu Jozef Síkela na 9. září. Na něm chce prezentovat plán, jak snížit ceny elektřiny prostřednictvím zastropování cen plynu určeného na její výrobu. Pokud toto nebo nějaké další celoevropské řešení nevyjde, pracuje podle Kupky kabinet na národním řešení.

I to by ale mělo mít celoevropský přesah a nemělo by být postavené na izolaci Česka jako významného evropského výrobce a vývozce elektrické energie. Zmínil přitom skutečnost, že v případě výroby plynu, benzinu nebo nafty je na tom Česko právě opačně, a je tedy závislé na výrobcích z jiných unijních zemí.

Současný trh s elektrickou energií je podle Kupky vysoce spekulativní. To je důvod, proč v pondělí stála megawatthodina energie přes tisíc euro a o den později byla už o čtyřicet procent níže