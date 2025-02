Rychlíkový tendr kritizují dopravci. Nedává šanci bezemisním vlakům

Zabetonování dieselových vlaků na desetiletí. Tak hodnotí dopravci poslední velký tendr na neelektrifikované rychlíkové linky vypsaný ministerstvem dopravy. To hledá dopravce pro pětici linek z Liberce do Ústí nad Labem a do Pardubic, spojení Praha–Tanvald, Kolín–Rumburk a Praha – Mladá Boleslav – Rumburk.