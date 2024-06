Trati do Kolína hrozí přetížení. Už dnes kvůli tomu vlaky citelně zpomalují

„V roce 2002 až 2003 byla na trase Praha–Kolín jízdní doba hodina jedna minuta. Nyní jsme na hodině a čtrnácti minutách a v nadcházejícím jízdním řádu 2024 až 2025 dojde ke zpomalení o další dvě minuty. Stát se modernizuje, ale my zpomalujeme,“ řekl radní pro dopravu Středočeského Kraje Petr Borecký. Důvodem je to, že volná kapacita, která na trase od metropole na východ byla, se definitivně vyčerpala.

Nejproblematičtější místo je přitom Praha-Libeň, kde už se dvě desítky let hovoří o možnosti postavit mimoúrovňové křížení pro linku odbočující do Malešic. Většina vlaků jedoucích do Malešic musí překřížit tři, čtyři koleje. Na všech hlavních kolejích se musí zastavit doprava, aby vlak mohl přes všechny výhybky přejet do Malešic. To u osobního vlaku znamená přerušení provozu o dvě, u nákladních vlaků o tři až čtyři minuty,“ uvedl Václav Haas z organizátora středočeské dopravy IDSK.

„Chceme vyzvat stát k urychleném zahájení prací na zečtyřkolejnění úseku z Libně do Běchovic a urychlení příprav na výstavbu Libeňského přesmyku,“ uvedl Borecký. V ideálním případě by na nejvytíženějším tuzemském koridoru byly k dispozici dvě koleje pro rychlou dálkovou dopravu a dvě pro regionální a nákladní dopravu, které mají podobné rychlosti a vzájemně se tak neblokují.

Trasa do Kolína je nejpřetíženější, k hranici kapacit se ale podle Středočeského kraje blíží i další linky, jako spojení do z Prahy Berouna nebo do Benešova. O něco volněji je na trati Praha–Kralupy.