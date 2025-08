Poprvé dvoustovkou. Od konce srpna spojí Prahou s Budějovicemi pendolino

Dvěstěkilometrovou rychlost zkoušela Správa železnic s pendolinem už během minulého roku v Úsecích mezi Sudoměřicemi a Voticemi a mezi Doubím a Soběslaví. Díky zvýšení rychlosti, které se týká ale jen vlaků s naklápěcí skříní, což fakticky v Česku splňují jen pendolina, se při cestě z Prahy do Českých Budějovic zkrátí jízdní doba o sedm minut a v opačném směru o jedenáct minut.

Důvodem rozdílné jízdní doby mezi oběma směry jsou odlišné poměry trati a především zastavení spoje z Prahy do Českých Budějovic v zastávce Veselí nad Lužnicí, kterou ranní spoj z Budějovic do Prahy projíždí, uvedl mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Spoj IC 591 Pendolino pojede z Prahy každý den ve 20:27 s příjezdem do Českých Budějovic ve 22:02. Fakticky přitom půjde o stejný vlak, který do Prahy dorazí z Bohumína a vznikne tak přímé spojení Ostravska a jižních Čech. V opačném směru vyjede první spoj 1. září a bude pak pravidelně jezdit v 05:59 a do Prahy dorazí v 07:29.

Jednotky pendolino v současnosti obsluhují linky spojující českou metropoli s Ostravskem, s tím, že část spojů je prodloužená do Plzně a Chebu. Současné nejrychlejší spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi zajišťuje 11 párů Jižních expresů, které se zastávkou v Táboře ujedou zmíněnou trať za zhruba hodinu a 40 minut.