Dálnici D3 křižuje současná jednokolejná trať. Nahradit jí má dvojkolejka pro rychlost do 200 kilometrů v hodině. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Sto metrů nové dálnice u Ševětína bude nutné zbourat a připravit chybějící tunel pro železnici. Pro řidiče to bude znamenat dva roky dopravních omezení. Bourání zbrusu nové dálnice si přitom mohlo Česko při troše plánování odpustit. Správa železnic sice prohlašuje, že až do roku 2019 netušila, kudy budoucí trať povede, ale není to úplně pravda.