Čína pracuje na svém novém „Suezu“. Místo lodí sází na železnici

  15:00
Čína reaguje na celní válku se Spojenými státy a snaží se pro své zboží najít nová odbytiště. Čínští politici do budoucna věří zejména v mnohem výraznější nárůst exportu do Evropy. Mimo jiné proto Čína momentálně pracuje na budování nových přepravních tras po železnici, které ji k dosažení tohoto cíle pomohou. Ústředím přepravním uzlem se přitom stalo město Čchung-čching.

Nový mezinárodní obchodní hub pro pozemní a námořní obchod v čínském Čchung-čchingu. (21. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Dlouhá léta platilo, že obrovské množství čínského zboží každý rok zamířilo na americký trh. S opětovnými příchodem Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta se ale toto nejspíš mění. Napětí mezi oběma velmoci postupně roste a mnohé čínské firmy se obávají, že pro své zboží nebudou mít koncové zákazníky. Jednou z mála možností je Evropa, píše portál Euronews.

Na klasickou přepravu po moři se ale Číňané nemohou v posledních letech příliš spolehnout. První problémy nastaly již během koronavirové pandemie, kdy kvůli opakovaným uzávěrám po celém světě mnohé přístavy v Číně nestíhaly lodě odbavovat. Přeprava navíc mnohdy byla velmi drahá.

Incident v Jihočínském moři. Čína tvrdí, že u sporného území zahnala americkou loď

Následně se k tomu přidaly i nejrůznější konflikty po celém světě, které už tak složitou přepravní situaci ještě zhoršily. Příkladem jsou opakované útoky Húsiů v Africe, kvůli nimž lodní společnosti několik měsíců nemohly až na výjimky proplouvat Rudým mořem a Suezským průplavem. Místo toho dopravci museli vsadit na bezpečnější trasu kolem jižního cípu Afriky u mysu Dobré naděje, která je ale proti Suezu časově náročnější, a tedy i dražší.

Dopravní tepny vedoucí do Evropy

Čína se zároveň podle Euronews může obávat, že mezinárodní námořní trasy pod vlivem Západu mohou Spojené státy americké do budoucna nejrůznějšími způsoby omezovat. Kromě již zmíněného Suezského průplavu může jít třeba i komplikace v Hormuzském průlivu.

S železniční přepravou přes Rusko ale i kvůli sankcím ze strany Západu nechce Čína příliš počítat. Místo toho sází na rozvoj nových vlakových tras přes bývalé sovětské ekonomiky, což by i některé země v Evropě mohly uvítat. Již během letošního března se Číně povedlo zprovoznit nové železniční spojení z Čcheng-tu do Lodže, a to konkrétně i přes Turkmenistán, Kazachstán, Írán a Turecko.

Krok k ovládnutí trhu. Čína staví největší letiště světa na umělém ostrově

Vlaky z Číny směrem do Evropy jsou vypravovány zejména z města Čchung-čching ve střední části země, které se podle serveru Euronews může do budoucna stát nejdůležitějším obchodním logistickým centrem celé Asie. Má jít o strategický bod celého čínského obchodu, které kromě Čínu kromě Evropy spojuje také s Vietnamem či Singapurem.

Čínská média dokonce město Čchung-čching označují za nový pozemní „Suezský průplav“, a tedy za centrum, které by mohlo do budoucna přepsat mapu celosvětového globálního obchodu. Pokud se navíc projekt tohoto přepravního strategického centra osvědčí, mohla by se čínská vláda rozhodnout pro vybudování podobných dopravních uzlů i v dalších částech země.

Logistické uzly mohou přibývat

Každý den z čínského města Čchung-čching vyjíždějí desítky nákladních vlaků. Výhodou je, že proti klasické přepravě po moři je ta železniční o mnoho rychlejší i administrativně jednodušší, a to hlavně v případě mnohdy složitých pravidel kolem cel.

Význam tohoto centra začal stoupat v roce 2023. Zboží z Číny odtud do Evropy míří i za méně než 2 týdny. V porovnání s klasickou námořní přepravou je tato možnost o 10 až 20 dnů rychlejší.

Kazachstán otevřel železnici z Číny do Evropy. Vyhne se Rusku

Město Čchung-čching se stalo jedním z nejvýznamnějších čínských přepravních uzlů mimo jiné kvůli výrobě, která tu v posledních letech významně vzrostla.

Asi jednou třetinou se podílí na výrobě světových notebooků a zároveň jde o významné centrum výroby čínských elektromobilů. Každý rok se tu vyprodukuje čtvrtina všech čínských automobilů, uzavírá Euronews.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

