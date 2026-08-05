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Drahám přibylo přes pět milionů cestujících. Ještě lepší výsledek zbrzdily výluky

Tomáš Cafourek
  12:58

Nové vozy RegioFox ve flotile Pražské integrované dopravy. (červen 2026) | foto: PID

Vlaky státem vlastněného dopravce přepravily v prvním pololetí letošního roku o bezmála pět a půl milionu cestujících více než loni. Celkem tak spoje Českých drah využilo 85,5 milionu lidí. Největší nárůst dopravce zaznamenal na příměstské a regionální dopravě, zatímco mezistátní doprava stagnovala.

„Zásadní nárůst počtu přepravených cestujících dokazuje, že naše rozhodnutí investovat do moderních vlaků bylo správné. Potvrzuje se to všude tam, kde nové vlaky nasazujeme,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Jen během loňského roku nasadily ČD do provozu 22 jednotek RegioFox pro regionální dopravu, které z tratí vytlačují historické motoráky řady 810 a jejich pozdější modernizace. V dálkové dopravě pak největší změnu přineslo nasazení 80 vozů pro jednotky označované jako ComfortJet.

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Zatímco regionální doprava rostla, v dálkové dopravě se dařilo navyšovat počty cestujících jen vybraným linkám a v mezistátní přepravě počet cestujících meziročně stagnoval na úrovni tří milionů cestujících.

To, že nárůst cestujících nastal hlavně na kratších regionálních a příměstských linkách se ale odrazilo v kratší ujeté vzdálenosti. Ta se ve srovnání s prvním pololetím 2025 o zhruba jeden kilometr zkrátila na 46,4 kilometru. Sedmiprocentní nárůst cestujících se tak projevil jen ve zhruba čtyřapůlprocentním nárůstu přepravního výkonu, což je ukazatel, který kromě počtu vystavených jízdenek zohledňuje právě i ujetou vzdálenost.

Bez výluk by bylo cestujících více

Kromě většího zájmu cestujících kvůli obnově vozidlového parku, pomohlo přilákat pasažéry i zdražení pohonných hmot kvůli válce s Íránem. Další možný nárůst pak podle vedení ČD zabrzdily početné výluky na železniční infrastruktuře.

Konkrétně dopravce v tiskové zprávě zmínil roční výluku s náhradní autobusovou dopravou v úseku Vsetín – Púchov nebo pravidelné pondělní výluky mezi Děčínem a Bad Schandau na hlavním koridoru z Prahy do Německa.

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