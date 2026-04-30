České dráhy vydělaly 1,8 miliardy korun. I přes ztrátu nákladní dopravy

Tomáš Cafourek
  10:57
České dráhy loni hospodařily se ziskem zhruba 1,8 miliardy korun před zdaněním. Proti roku 2024 jde o vylepšení hospodaření o 46 procent. Nejvýdělečnější částí skupiny byl osobní dopravce ČD a. s, který i přes mírný pokles cestujících vydělal zhruba 2,7 miliardy korun. Naopak nákladní doprava prezentovaná společností ČD Cargo táhla hospodaření skupiny dolů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

„Osobní doprava je tahounem skupiny Českých drah,“ uvedl generální ředitel Michal Krapinec. A to i přesto, že cestujících proti loňsku ubylo o 800 tisíc na celkových 168 milionů přepravených pasažérů a o 1,5 kilometru se zkrátila průměrná ujetá vzdálenost.

Za mírným poklesem je podle Krapince změna pracovních návyků lidí, kdy postupně ubývá lidí, kteří by za prací dojížděli denně. Změnou, která by mohla nárůst cestujících opět nastartovat, budou slevy pro studenty a seniory, které plánuje vláda zavést od začátku příštího roku.

Na prodaných jízdenkách utržily České dráhy bezmála dvanáct miliard korun. Dalších zhruba 23 miliard získaly od objednatelů (ministerstva dopravy a jednotlivých krajů) na doplatcích na pokrytí prokazatelné ztráty z objednaných spojů.

Slibné hospodaření Českých drah zabrzdila prodělečná nákladní doprava

Naopak nákladní doprava byla v minulém roce výrazně ztrátová. Dopravce ČD Cargo hospodaření uzavřel v minusu 3,8 miliardy korun i přes lehké navýšení objemu přepravovaného zboží. O 1,1 milionu tun zboží na 57,8 milionu tun. Za tímto nárůstem stojí zvýšení zájmu o přepravu pohonných hmot a kontejnerů se zbožím. Důsledkem ztrátového hospodářství je podle Krapince všeobecná krize v železniční nákladní dopravě a restrukturalizační kroky, kterými ČD Cargo prochází.

Kromě Česká drah a.s a ČD Cargo patří do skupiny Českých drah ještě například Výzkumný ústav železniční, nebo provozovatel optických sítí ČD Telematika.

České dráhy vydělaly 1,8 miliardy korun. I přes ztrátu nákladní dopravy

Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a...

České dráhy loni hospodařily se ziskem zhruba 1,8 miliardy korun před zdaněním. Proti roku 2024 jde o vylepšení hospodaření o 46 procent. Nejvýdělečnější částí skupiny byl osobní dopravce ČD a. s,...

30. dubna 2026  10:57

