„Projektu byla věnována extrémní péče. Snažili jsme se aby soutěž proběhla otevřeně, transparentně. Abychom přilákali co nejvíce dopravců a výrobců,“ uvedl během jednání zastupitelstva radní pro dopravu Petr Borecký. Podle něj se sice zakázce říká megatendr, to se ale týká jen českého pohledu. Z hlediska celoevropského pohledu jde spíše pořízení šesti desítek dvoupatrových elektrických souprav o středně velkou zakázku.
O podpisu smlouvy s Českými drahami hlasovali zastupitelé Středočeského kraje jako hlavního objednatele jednomyslně. Nevyslyšeli tak některé výrobce a další subjekty sdružené ve spolku Fair Rail, který v posledních dnech zastupitele vyzval, aby počkali na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ohledně férovosti souběžného tendru Českých drah, které v něm vybíraly dodavatele vlaků.
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Výrobci chtějí zastavit megatendr na vlaky pro Prahu a Střední Čechy. Radní mají počkat
Provoz elektrických vlaků v systému Pražské integrované dopravy by měl nový dopravce zajišťovat od prosince 2029, kdy skončí stávající smlouva s Českými drahami. Zadavatelé předpokládali, že zakázka obsahující pořízení minimálně šesti desítek nových patrových souprav (celkově s opcí se počítá možnost dodání až 133 souprav) vyjde na zhruba 142 miliard. Proti této sumě je vysoutěžená částka nakonec o zhruba 23 miliard korun vyšší.
To je ale podle Boreckého dáno tím, že jde o neporovnatelné sumy. První je totiž v cenách vyhlášení soutěže, kdežto ve vyšší částce je už započtená inflace. Bez toho by byla vysoutěžená hodnota o zhruba deset miliard nižší než cena očekávaná.