„Obdobné řešení je dnes v Evropě výjimečné a podle našich informací se využívá pouze v regionální železniční dopravě v Bavorsku. České dráhy tak patří mezi průkopníky této služby,“ uvedla generální ředitelka Českých drah Lenka Hamplová. Dráhy možnost elektronického ověření čekání na cestující ze zpožděných vlaků testovaly už v průběhu léta.
Tlačítko pro ověření přestupu se cestujícím v aplikaci objeví ve chvíli, kdy systém zaznamená, že mají přestupovat a jejich spoj má zpoždění. Po kliknutí odešle systém žádost přímo řídícímu dispečerovi, podobně jako kdyby o ověření požádal průvodčí ve vlaku. Oba způsoby komunikace mají i nadále fungovat souběžně.
Přestože bude funkce dostupná v aplikaci jednoho z dopravců, možnost ověřit si čekání přípoje bude podle Českých drah fungovat i v případě, že navazující spoj provozuje jiný dopravce.
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„Chceme, aby měli naši cestující k dispozici co nejvíce užitečných informací přímo v mobilu a mohli se podle nich lépe rozhodovat. Nová funkce jim přinese větší přehled a jistotu v situacích, kdy kvůli zpoždění řeší návazný spoj,“ uvedla Hamplová.
Pro České dráhy bude mít funkce i obchodní přínos. Může motivovat cestující k nákupu jízdenek elektronicky prostřednictvím prodejních kanálů dopravce namísto jiných možností, například krajských integrovaných dopravních systémů.