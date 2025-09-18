Slibné hospodaření Českých drah zabrzdila prodělečná nákladní doprava

Tomáš Cafourek
  10:00
České dráhy přepravily v pololetí přes osmdesát milionů lidí a vydělaly 444 milionů před zdaněním. Hospodaření státem vlastněného dopravce táhla právě osobní doprava, která sama skončila ve zhruba miliardovém zisku. Naopak nákladní doprava potýkající se s úbytkem přepravy klasických komodit ze zisku skupiny ubrala.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: České dráhy

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Zejména kvůli výsledkům nákladní dopravy se zisk skupiny meziročně snížil z 554 milionů korun před zdaněním na uvedených 444 milionů. Mírně se snížil i počet přepravených osob, proti prvnímu pololetí 2023 jich zhruba 1,5 milionu ubylo.

Vedení dopravce nicméně stále hodnotí výsledek jako dobrý. „Naše investice do modernizace, nových vlaků a zlepšování služeb už dnes přinášejí viditelné výsledky. Díky finanční stabilitě a potvrzenému ratingu můžeme pokračovat v rozvoji vozového parku a služeb tak, abychom i nadále nabízeli spolehlivou, moderní a konkurenceschopnou železniční dopravu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Dráhy představily lokomotivy pro mezistátní linky. Zvládnou i 230 km/h

Obnova vozidlového parku bude pokračovat i ve druhé polovině roku. Dopravce převezme další vlaky RegioFox, lokomotivy Vectron pro rychlost 230 kilometrů v hodině a dálkové soupravy ComfortJet. Ty postupně zamíří na mezinárodní linky nejen do Německa, ale také do Rakouska a Maďarska a příští rok i do Dánska.

Z prodeje jízdenek a plateb objednatelů veřejné dopravy se drahám podařilo meziročně zvýšit tržby o 1,7 miliardy na 17,5 miliardy korun, což se odrazilo i v meziročním zvýšení zisku před zdaněním o 800 milionů na 1,1 miliardy korun. Vloni ve stejném období osobní doprava uzavírala pololetní hospodaření se ziskem 267 milionů korun.

Nákladní doprava zažívá těžké období

Ve srovnání s tím je výsledek nákladní dopravy sice očekávaným, ale velkým zklamáním. Proti loňskému zisku před zdaněním ve výši 240 milionů korun znamenají nejnovější čísla propad zisku o téměř 1,2 miliardy korun.

V nákladní dopravě dráhy převezly přibližně 30 milionů tun zboží. To je proti prvnímu pololetí loňského roku s 28,1 miliony tun přepraveného zboží více, není ale do toho započítaná vzdálenost přeprav. Při jejím započtení přepravní výkon letos poklesl.

Škrtání plánů. Nákladní dopravu na železnici potápí ústup průmyslu v Evropě

Společnost dokázala růst v segmentech kombinované dopravy, přeprav pro automobilový průmysl a dopravy pohonných hmot. V rámci Skupiny ČD Cargo se podle managementu podařilo výrazně navýšit objemy přeprav kontejnerů v Německu. Naopak dlouhodobě klesají objemy přeprav hnědého a černého uhlí a dalších dodávek pro energetiku a těžký průmysl.

Kromě osobní dopravy reprezentované ČD a. s. a nákladního ČD Cargo patří do skupiny Českých drah například Výzkumný ústav železniční a jeho zkušební okruh ve Velimi nebo provozovatel datového připojení ČD Telematika.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Přesměrujme peníze z dopravy do bytů, zaznělo na summitu stavebního rozvoje

Přímý přenos

Stavebníci, politici i ekonomové hledají na Summitu stavebního rozvoje recepty na zrychlení výstavby a zlepšení dostupnosti bytů. Jednou z cest by mohla být i změna priorit státu a přesměrování peněz...

17. září 2025  14:02,  aktualizováno  18.9 10:06

Slibné hospodaření Českých drah zabrzdila prodělečná nákladní doprava

České dráhy přepravily v pololetí přes osmdesát milionů lidí a vydělaly 444 milionů před zdaněním. Hospodaření státem vlastněného dopravce táhla právě osobní doprava, která sama skončila ve zhruba...

18. září 2025

Firma z Hané získala obří armádní zakázku, Belgii dodá přívěsy za čtvrt miliardy

Obří vojenskou zakázku získala společnost PANAV ze Senice na Hané na Olomoucku. V příštích osmnácti měsících má dodat belgické armádě 204 speciálních trojosých točnicových přívěsů na převoz...

18. září 2025  9:49

První plody Trumpovy návštěvy. Američané investují v Británii přes čtyři biliony

Americké firmy v Británii investují rekordních 150 miliard liber (4,2 bilionu Kč), oznámila v tiskové zprávě britská vláda. Na základě těchto investic pak v zemi vznikne 7 600 pracovních míst, která...

18. září 2025  9:36

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

18. září 2025

Velký mzdový průzkum: skladníci či lékárníci si polepšili, ajťákům končí žně

Premium

Mzdy v Česku letos v průměru rostou o 4,25 procenta. Propočítala to personální agentura Grafton, která ročně najde práci zhruba deseti tisícům lidí. Agentura mapovala nástupní mzdy v devíti oborech...

18. září 2025

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

17. září 2025  20:33

Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu na 4 až 4,25 procenta

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. O svém rozhodnutí ve středu informovala v tiskové zprávě....

17. září 2025  20:09,  aktualizováno  20:27

Bude se helium těžit na Měsíci? Podle Finů ano, firma právě podepsala smlouvu

Ještě nedávno byla myšlenka těžby nerostných surovin na Měsíci nemyslitelná. Technologie ale postupují obrovským tempem vpřed, což potvrzuje i uzavřená dohoda finské společnosti Bluefors s americkým...

17. září 2025

Značku zmrzlin Ben & Jerry’s opustil spoluzakladatel. Kvůli válce v Gaze

Oblíbená značka zmrzlin Ben & Jerry’s přišla o svého spoluzakladatele. Vedení firmy se rozhodl opustit Jerry Greenfield, a to kvůli dlouhodobým neshodám s mateřskou společností Unilever, pod kterou...

17. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výletní loď se krátce po vyplutí vrátila do přístavu. Na palubě vypukla rvačka

Na palubě luxusní výletní lodi Wonder of the Seas se krátce po vyplutí z Miami odehrála potyčka mezi pasažéry. Kapitán se proto rozhodl vrátit do přístavu a kontaktovat úřady. Dva účastníci konfliktu...

17. září 2025  15:16

Češi jsou rekordmani v last minute. Ve srovnání s Poláky ušetří za zájezd tisíce

Čeští turisté si umí počkat a ušetřit. Téměř polovina tuzemských klientů si letos zájezd pořídila na poslední chvíli. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia, která působí i na polském a slovenském...

17. září 2025  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.