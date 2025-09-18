Zejména kvůli výsledkům nákladní dopravy se zisk skupiny meziročně snížil z 554 milionů korun před zdaněním na uvedených 444 milionů. Mírně se snížil i počet přepravených osob, proti prvnímu pololetí 2023 jich zhruba 1,5 milionu ubylo.
Vedení dopravce nicméně stále hodnotí výsledek jako dobrý. „Naše investice do modernizace, nových vlaků a zlepšování služeb už dnes přinášejí viditelné výsledky. Díky finanční stabilitě a potvrzenému ratingu můžeme pokračovat v rozvoji vozového parku a služeb tak, abychom i nadále nabízeli spolehlivou, moderní a konkurenceschopnou železniční dopravu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Dráhy představily lokomotivy pro mezistátní linky. Zvládnou i 230 km/h
Obnova vozidlového parku bude pokračovat i ve druhé polovině roku. Dopravce převezme další vlaky RegioFox, lokomotivy Vectron pro rychlost 230 kilometrů v hodině a dálkové soupravy ComfortJet. Ty postupně zamíří na mezinárodní linky nejen do Německa, ale také do Rakouska a Maďarska a příští rok i do Dánska.
Z prodeje jízdenek a plateb objednatelů veřejné dopravy se drahám podařilo meziročně zvýšit tržby o 1,7 miliardy na 17,5 miliardy korun, což se odrazilo i v meziročním zvýšení zisku před zdaněním o 800 milionů na 1,1 miliardy korun. Vloni ve stejném období osobní doprava uzavírala pololetní hospodaření se ziskem 267 milionů korun.
Nákladní doprava zažívá těžké období
Ve srovnání s tím je výsledek nákladní dopravy sice očekávaným, ale velkým zklamáním. Proti loňskému zisku před zdaněním ve výši 240 milionů korun znamenají nejnovější čísla propad zisku o téměř 1,2 miliardy korun.
V nákladní dopravě dráhy převezly přibližně 30 milionů tun zboží. To je proti prvnímu pololetí loňského roku s 28,1 miliony tun přepraveného zboží více, není ale do toho započítaná vzdálenost přeprav. Při jejím započtení přepravní výkon letos poklesl.
Škrtání plánů. Nákladní dopravu na železnici potápí ústup průmyslu v Evropě
Společnost dokázala růst v segmentech kombinované dopravy, přeprav pro automobilový průmysl a dopravy pohonných hmot. V rámci Skupiny ČD Cargo se podle managementu podařilo výrazně navýšit objemy přeprav kontejnerů v Německu. Naopak dlouhodobě klesají objemy přeprav hnědého a černého uhlí a dalších dodávek pro energetiku a těžký průmysl.
Kromě osobní dopravy reprezentované ČD a. s. a nákladního ČD Cargo patří do skupiny Českých drah například Výzkumný ústav železniční a jeho zkušební okruh ve Velimi nebo provozovatel datového připojení ČD Telematika.