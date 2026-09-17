„Růst poptávky byl tažen především vnitrostátní dopravou, zejména příměstskou a dálkovou. Mezinárodní doprava se udržela na stabilní úrovni srovnatelné s předchozím rokem,“ uvedly České dráhy v tiskové zprávě. Tržby z osobní dopravy nárůst počtu cestujících ještě překonaly. Celkem se meziročně zvýšily o 8,9 procenta a dopomohly k zisku ze segmentu osobní dopravy ve výši téměř 1,5 miliardy korun.
|
Nerezignoval jsem a prověrku jsem si chtěl doplnit, říká bývalý šéf Českých drah
Nárůst počtu cestujících se projevil i ve vyšší obsazenosti vlaků, která proti prvnímu pololetí loňského roku povyskočila o jeden procentní bod na 28,4 procenta. Zkrátila se ale o jeden kilometr průměrná přepravní vzdálenost. V současnosti tento ukazatel dosáhl 46,4 kilometru.
Z prodaných jízdenek České dráhy utržily celkem 6,4 miliardy korun, dalších více než 12,5 miliardy na fungování dopravy přispěli objednatelé, tedy jednotlivé kraje a ministerstvo dopravy.
Návrat do střídmého zisku u nákladní dopravy
Po řadě ztrátových období skončila v zisku 385 milionů korun i přeprava zboží po železnici. „Velmi složitá situace byla loni v nákladní železniční dopravě. Problémy zasáhly cargo byznys v celé Evropě. Díky včasné restrukturalizaci, která měla negativní dopad do výsledků hospodaření v předchozích letech, se trend v prvním pololetí otočil,“ uvedla v úvodním slovu pololetní zprávy nedávno jmenovaná předsedkyně představenstva Českých drah Lenka Hamplová.
Nákladní doprava se dlouhodobě potýká s propadem přeprav klasického průmyslového zboží, jako je přeprava uhlí, rud, polotovarů a hotových výrobků těžkého průmyslu v souvislosti s utlumováním tohoto typu výroby v souvislosti s přechodem na emisně čistou ekonomiku.
Celkem ČD Cargo přepravilo 27,8 milionu tun zboží. To je podle vedení přibližně stejný objem jako loni a pozitivnější výsledek, než který původně plánovaly.